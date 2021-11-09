 

В российских киберспортивных организациях введут лимит на легионеров

09.11.2021, 20:31, Разное
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Федерация компьютерного спорта России объявила о введении лимита на легионеров в киберспортивных организациях для увеличения конкуренции между иностранными и местными игроками. Мера призвана повысить уровень игры российских спортсменов.

«Вспомните, когда в последний раз побеждали наши киберспортивные команды на международных турнирах? Победили на «The International» и не будут побеждать еще 20 лет, если не введем лимит. В «Team Spirit» – из 5 игроков – 2 украинца, это почти половина состава, в «Virtus.Pro» всего 1 наш соотечественник. Обертка конфетки российская, а начинка, как правило, украинская или казахская, и каким победам тогда радоваться? Вспомните достижения нашей футбольной сборной после введения лимита – бронза чемпионата Европы, 14 чемпионата мира, теперь наши футболисты востребованы и в домашнем чемпионате, и за рубежом». – рассказал президент ФКС России Дмитрий Смит. 

На данный момент идет разработка схемы лимита, для каждой киберспортивной дисциплины он будет отличаться, так, например, в Dota 2 лимит составит «4+1» – не менее 4 игроков союзного государства России и Белоруссии и не более одного иностранного игрока.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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