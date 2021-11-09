Мнение: Туалетная бумага в СССР, бумажная игла и мошенничество с визитками

1. Историк Сергей Цветков пишет о том, как начиналось массовое производство туалетной бумаги в СССР в 1969 году, и как обстояло дело до этого важного события:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1817711.html

Производство рулонной туалетной бумаги в Советском Союзе было начато 52 года назад. Ответственная миссия была возложена на Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный в Ленинградской области. Специально для этой цели в Англии закупили оборудование, и 3 ноября 1969 года в торжественной обстановке новую линию наконец запустили.

Правда, в Сясьстрое вовремя не купили станок для резки и станок для упаковки. Поэтому линия, рассчитанная на 60 миллионов рулонов в год, выдавала только 17 миллионов.

На запланированную мощность вышли только к середине 70-х.

P.S. До этого, а частично и после этого, туалетная бумага выпускалась в виде листов. Но купить её было практически невозможно.

Советские люди до массового выпуска туалетной бумаги узнавали о ней, как правило, из зарубежных поездок. К примеру, Владимир Маяковский после визита в Париж настолько впечатлился «новинкой», что упомянул её в стихотворении «Парижанка», написанном в 1929—1930 годах. В нём поэт рассказывает о даме, которая «пудрой подпудрит, духами попрыщет, подаст пипифакс и лужу подотрёт».

Отсутствие туалетной бумаги отметил А.Жид, который находился в СССР в июне – июле 1936 г. По этому вопросу с ним вступил в полемику Л.Фейхтвангер: «В Советском Союзе можно видеть огромные достижения социализма, можно наблюдать, насколько богаче, мощнее, образованнее и счастливее стала страна. В то же время, однако, можно, усмотреть, что в этой стране ещё не живется комфортабельно в западноевропейском смысле. Можно, например, наблюдать, что в большинстве уборных висит газетная, а не клозетная бумага, какую можно обычно найти в западно-европейской уборной; Жид предпочёл во всём устремить своё внимание на недостаток клозетной бумаги» (Фейхтвангер Л. Эстет о Советском Союзе // Правда. 1936. 30 декабря; отклик см.: Не могут успокоиться // Возрождение (Париж). 1937. 9 января. № 4060. С. 6).

С.В.Оболенская, дочь В.В.Осинского-Оболенского, родившаяся в 1925 г., в своих мемуарах отметила: «<…> Мне вспоминается, что дома, в Кремле, в уборной, в мешочке для бумаги всегда лежали разорванные пополам желтоватые листы с надписью наверху большими красными буквами: “НЕ ПОДЛЕЖИТ ОГЛАШЕНИЮ”. Почему папа отдавал эти не подлежащие оглашению бумаги для такого использования, я не понимаю. В этих бумагах, вероятно, немало можно было найти сведений об истинном положении вещей. А может быть и нет?» Из Кремля семью Осинского выселили летом 1937 г.

До 1937 г. туалетная бумага импортировалась в СССР. В 1937 г. налажено её производство, но производилась она в небольшом количестве. Из уникального издания «Товарный словарь» следовало, что туалетную бумагу в СССР производили в 1956 г.: «Бумага туалетная вырабатывается из неклееной бумаги и выпускается в пачках весом 250 г, скреплённых бандеролью или связанных в одном из углов бумажным шнуром для подвешивания. Вес Б.т. 30 – 50 г/м2, формат (в мм) 130 х 135, цвет естественного небелёного волокна. <…> Вырабатывается также крепированной, в рулончиках, приспособленных к отрыванию куска бумаги определённой длины» (Товарный словарь: В 9 т. М., 1956. Т. 1. Стлб. 651).

2. Сейчас российскую бумагу настолько хорошо раскупают за рубежом, что её уже начинает не хватать на внутреннем рынке:

https://lenta.ru/news/2021/11/03/paper/

На бумажном рынке России сложилась катастрофическая ситуация из-за беспрецедентного роста цен в текущем году. Об этом говорится в письме Союза предприятий печатной индустрии (СППИ), которое было направлено в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова 1 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным авторов обращения, мелованная бумага подорожала на 18 процентов, а картон — на 30 процентов. При этом участники рынка не верят, что в ближайшее время рост цен остановится.

Причиной того, что бумаги буквально перестало хватать, названа политика производителей. Из-за повышенного спроса они переходят на выпуск оберточной бумаги для китайских и индийских предприятий. Например, Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат работает на внутренний рынок только два дня в месяц.

3. Страшное видео. Телефонные мошенники при помощи нехитрых схем убедили покупателей продать свои квартиры, а вырученные деньги отдать жуликам. Интересный ход в одной из историй — мошенники предварительно прошлись по квартирам и раздали визитки участковых с изменёнными номерами телефонов. Когда жертва решила проверить, звонят ли ей настоящие полицейские, именно по этому телефону она и позвонила…

Впрочем, слово «жертва» не в полной мере применимо к трём из четырёх продавцов в видео. Суд в итоге вернул им квартиры, так что без денег остались не они, а добросовестные покупатели этих квартир:

https://www.youtube.com/watch?v=c0YwDKfrRMc