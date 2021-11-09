Вести – коронавирус на Украине установил очередной антирекорд по смертности

На Украине зафиксировали очередной антирекорд по смертности от коронавируса. Как пишут «Вести», в пресс-службе украинского Минздрава сообщили, что за минувшие сутки умерли 833 человека.



Reuters

По состоянию на 9 ноября 2021 года на Украине зафиксировали 18 988 новых случаев коронавирусной болезни. Как пишут «Вести», в пресс-службе украинского Минздрава сообщили, что умерли 833 человека, что является новым антирекордом с начала пандемии.

В частности, заболели за сутки 1183 детей и 426 медработников. В больницы госпитализировали 2 967 человек.

За всё время пандемии на Украине заболели 3 107 489 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Львовской, Днепропетровской и Харьковской областях.