В Нацполиции Украины отстранили от работы более 400 не вакцинированных от COVID-19 сотрудников

“405 работников вообще по Украине. Они не вакцинированы и подвергают опасности других работников”, – сказал он.

Клименко сообщил, что сейчас в Нацполиции COVID-19 болеют 2,5 тыс. человек, а вакцинированы почти 95% сотрудников.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 9 ноября в Украине первую дозу вакцины получили более 11,5 млн человек, две – более 8 млн.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В начала октября Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Это сотрудники органов власти, местных государственных администраций и учреждений образования. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования, с 8 ноября.

8 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав планирует включить медиков в список профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19.

9 ноября Минздрав сообщил о расширении перечня. В него вошли сотрудники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений; предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Приказ вступит в силу 9 декабря.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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