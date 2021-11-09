 

Минздрав утилизировал 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca из-за истечения срока годности

09.11.2021, 20:00, Новости дня
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Об этом говорится в ответе министерства на запрос LIGA.net, опубликованном 9 ноября. 

В ведомстве напомнили, что по состоянию на 1 ноября в Украине оставалось около 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября, точное количество неизвестно до тех пор, пока в регионах не проведут пересчет. 

Вакцины изъяли из центров и пунктов вакцинации.

Как сообщили в Минздраве изданию “ГОРДОН” 1 ноября, в стране также есть более 1 млн доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября. Этот запас будут использовать для проведения первой и второй прививок. По данным Минздрава на 9 ноября, более 200 тыс. доз AstraZeneca за это время использовали, осталось 830 тыс. доз. 

С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 31 млн доз вакцин разных производителей, говорил 8 ноября глава Минздрава Виктор Ляшко. Всего сейчас доступны 10,32 млн доз разных вакцин.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 9 ноября в Украине первую дозу вакцины получили более 11,5 млн человек, две – более 8 млн.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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