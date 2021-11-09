В российских консервах начали массово подменять сайру

В продающихся на полках российских магазинах консервах сайры начали массово подкладывать другую рыбу, подмену обнаружили эксперты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции рыбного промысла» (НЦБРП).

«Всего с начала года лаборатория исследовала 90 проб консервов из сайры. По результатам исследования была выявлена 35%-ная подмена наименований: 30% подмена сайры сардиной иваси (Sardinops melanostictus) и 5% – сельдью тихоокеанской (Clupea pallasii)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что для таких исследований теперь используются молекулярно-диагностические методы анализа пищевой продукции, которые вычисляют вид животных с помощью генетических признаков – видоспецифичной последовательности ДНК.

Ранее Роскачество исследовало куриные наггетсы 20 торговых марок, обнаружив в ряде образцов листерии и кишечную палочку. Организация порекомендовала подвергать такие изделия температурной обработке.