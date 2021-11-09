 

Instagram намерен ввести платную подписку на эксклюзивный контент

09.11.2021, 19:56, Новости дня
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Стоимость платных подписок в социальной сети Instagram для пользователей из РФ составит 99 рублей, сама функция пока не появилась, об этом свидетельствуют данные на странице приложения в магазине AppStore в разделе «Встроенные покупки».

Как сообщил во вторник портал «Теккранч» со ссылкой на данные компании Sensor Tower соответствующий раздел обновился 1–3 ноября и в американском AppStore. В США стоимость услуги будет составлять от 0,99 до 4,99 доллара. Не уточняется, что будут включать в себя разные варианты подписок, передает ТАСС.

Платные подписки в соцсетях открывают пользователям доступ к эксклюзивному контенту блогеров. О планах запустить такую функцию в Instagram в мае 2021 года рассказал глава сервиса Адам Моссери.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» представила единую платформу для монетизации авторов в соцсети с помощью подписчиков.



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