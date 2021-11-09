 

Для модуля «Наука» на МКС ученые намерены разработать душ и умывальник

09.11.2021, 19:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В российском многофункциональном лабораторном модуле «Наука» на МКС предложили установить умывальник и душ, об этом говорится в тезисах Научно-технической конференции ученых и специалистов.

«С введением в эксплуатацию на МКС многофункционального лабораторного модуля «Наука» на станции появляются возможности выделить площади для испытаний санитарно-гигиенического оборудования и системы регенерации воды», – цитирует доклад сотрудников НИИхиммаш РИА «Новости».

В модуле можно поставить умывальник для мытья рук и лица, аналог душевой кабины для мытья тела и головы. В перспективе также можно установить стиральную машину.

На данный момент санитарно-гигиенические процедуры на МКС космонавты выполняют с помощью увлажненных салфеток и полотенец. Новая система поможет увеличить комфорт экипажа.

Ранее на МКС в МЛМ «Наука» заработал второй туалет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / КС обнародовал решение о неконституционности указа о назначении Сытника директором НАБУ

30.04 / Нардеп Железняк: Мы должны снизить налоги, чтобы помочь бизнесу, а не повышать фискальное давление

27.06 / В Чехии призвали к прагматичным отношениям с Россией

12.03 / Подельницу Плахотнюка приговорили к 10 годам за вывод из РФ 126 млрд рублей

07.07 / Главреда «Холода» Бекбулатову отпустили после допроса в ФСБ

29.06 / Рост числа новых случаев COVID-19 приводит к восстановлению карантинных мер

20.06 / США заявили о резервных 100 млн долларов для военной помощи Украине

05.10 / Украинские и российские правозащитники о деле Маркива: Есть сомнения в объективности показаний главного свидетеля

01.10 / Литва призвала ЕС готовиться к «периоду после Лукашенко»

17.07 / Адвокат предложил допросить «чешского друга» Сафронова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика