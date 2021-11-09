Для модуля «Наука» на МКС ученые намерены разработать душ и умывальник

В российском многофункциональном лабораторном модуле «Наука» на МКС предложили установить умывальник и душ, об этом говорится в тезисах Научно-технической конференции ученых и специалистов.

«С введением в эксплуатацию на МКС многофункционального лабораторного модуля «Наука» на станции появляются возможности выделить площади для испытаний санитарно-гигиенического оборудования и системы регенерации воды», – цитирует доклад сотрудников НИИхиммаш РИА «Новости».

В модуле можно поставить умывальник для мытья рук и лица, аналог душевой кабины для мытья тела и головы. В перспективе также можно установить стиральную машину.

На данный момент санитарно-гигиенические процедуры на МКС космонавты выполняют с помощью увлажненных салфеток и полотенец. Новая система поможет увеличить комфорт экипажа.

Ранее на МКС в МЛМ «Наука» заработал второй туалет.