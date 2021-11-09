Для модуля «Наука» на МКС ученые намерены разработать душ и умывальник
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В российском многофункциональном лабораторном модуле «Наука» на МКС предложили установить умывальник и душ, об этом говорится в тезисах Научно-технической конференции ученых и специалистов.
«С введением в эксплуатацию на МКС многофункционального лабораторного модуля «Наука» на станции появляются возможности выделить площади для испытаний санитарно-гигиенического оборудования и системы регенерации воды», – цитирует доклад сотрудников НИИхиммаш РИА «Новости».
В модуле можно поставить умывальник для мытья рук и лица, аналог душевой кабины для мытья тела и головы. В перспективе также можно установить стиральную машину.
На данный момент санитарно-гигиенические процедуры на МКС космонавты выполняют с помощью увлажненных салфеток и полотенец. Новая система поможет увеличить комфорт экипажа.
Ранее на МКС в МЛМ «Наука» заработал второй туалет.
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