Мнение: О самом невероятном отставании русских даже от прибалтов

М-да… Поверить в это всё ещё сложно. Какой-то вот прям выверт мозга получается. Когнитивный диссонанс.

Тем более, ну мы же – русские. Мы не привыкли отступать и уступать, а тем более – бывшим лимитрофам. Всё национальное историческое сознание, воспитываемое на героических фразах из «Повести временных лет», на ближних и дальних примерах прошлого и настоящего не может смириться с таким отставанием. С таким поражением…

И от кого?

Вот что говорит общемировая #статистика.

В каких странах мира потребляют больше всего алкогольных напитков?

Вопреки расхожим стереотипам, россияне далеко не лидеры в потреблении алкоголя – у нас пьют конечно немало (пересчитывая на спирт – 7.3 литра спирта на человека в год), но это всего лишь 56 место из 188 вошедших в выборку стран мира

А лидируют здесь островные государства (как тихоокеанские, так и карибские) и страны Европы, особенно Восточной! На островах Кука средний житель за год выпивает алкоголя на 13 литров спирта, в Латвии – на 12.9 литров, в Чехии – на 12.7. Не вошли в пьедестал алкогольного почёта, но были к этому близки Литва, Австрия и Антигуа и Барбуда (по 11.9 литров спирта на человека в год), Эстония (11.7), Франция (11.4), Болгария и Словения (11.2 и 11 литров спирта на человека в год соответственно)

Меньше всего пьют, ожидаемо, в исламских странах: в Кувейте и Саудовской Аравии потребления алкоголя на человека в год составляет ровно 0 литров в спиртовом эквиваленте. В других странах оно чуть выше нуля, но тоже очень и очень невелико

Тут могут сказать, что статистика не учитывает домашнего алкоголя. Но, во-первых, россияне и тут вряд ли мировые лидеры: в той же Европе жители охотно гонят всякие сливовицы да ракии. А во-вторых, самогон – это история сельская, в городе с его более высокими тарифами на свет и газ уже не выгодная и более опасная. Да и смысл гнать, когда бутылка приличной водки в российских магазинах может стоить дешевле банки хорошего пива!

То есть, #Россия – трезвеет? И уже «на Руси есть веселие пити, не можем без того быти» – пора отправить в утиль истории?

До чего же Путин страну довёл!

Да, а с чего тогда так пьют чехи да латыши сейчас?

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