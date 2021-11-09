 

Мнение: Когда «волки» нападут на «овец»?

09.11.2021, 19:44, Разное
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Поймал себя на мысли, что мне уже совершенно не интересно читать про то, что Россия готовится напасть на Украину. Что президент США Джо Байден потому и отправил главу ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы «предупредить» Кремль о том, что США следят за ситуацией с наращиванием российских войск у границы с Украиной, что США озабочены эскалацией конфликта между Россией и Украиной, и даже обратились к Брюсселю, Берлину, Парижу и Лондону с предупреждением об опасности….

Война России с Украиной вроде бы еще весной должна была начаться?

Но все «испортил» Байден, который позвонил Путину и предложил встретиться на нейтральной территории и обсудить «спектр вопросов, стоящих перед США и Россией».

А судя по сообщению на сайте Белого дома, Байден потому и позвонил Путину, чтобы поговорить про Украину и выразить «обеспокоенность в связи с наращиванием российского военного присутствия в Крыму и на границах с Украиной», а также подчеркнуть «непоколебимую приверженность» США «суверенитету и территориальной целостности Украины».

И война Украины с Россией снова не началась.

И вот снова «враг у ворот, война на пороге». Звонить Путину на этот раз Байден не стал, отправил в Москву главу ЦРУ….

Не становится ли история похожа на старинную детскую сказку?

Когда все устанут от криков «волки» и перестанут обращать внимание на страшилки, «волки» и нагрянут?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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