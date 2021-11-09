«Непонятно, где ударит в следующий раз. Но ударит обязательно»

Речь ректора Шанинки Сергея Зуева перед отправкой в СИЗО. Он перенес операцию на сердце прямо перед заключением.

Мосгорсуд 9 ноября отправил в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки), 67-летнего профессора Сергея Зуева. До этого суд первой инстанции оставил его на свободе — когда профессора задержали, он лежал в больнице с гипертоническим кризом. Прокуратура настояла на отправке ректора Зуева в изоляцию. Тот факт, что Зуев перенес операцию на сердце незадолго до ареста, не смутил суд.

После того, как прокуратура обжаловала решение Тверского районного суда Москвы, который отправил Зуева под домашний арест, ученого госпитализировали с гипертоническим кризом, а затем провели срочную операцию на сердце в одной из московских больниц.

«Новая газета» публикует речь профессора, которую он произнес в зале суда. Это не дословное цитирование, ниже вы увидите только заметки к речи, которые ученый делал перед выступлением.

«Защитники — сегодня тема не связана с сутью дела, а речь, прежде всего, о личных медицинских обстоятельствах.

Я, конечно, не специалист, и могу говорить только об очевидных фактах, которые зафиксированы в документах. А факты таковы:

я перенес три операции за период меньше года:

февраль: правая сонная артерия (сделана, как мне пояснили, в условиях риска инсульта);

август: шунтирование протезом на правой ноге (риск потери ноги);

октябрь: стентирование сердечной артерии на фоне ишемической болезни и, опять же, как мне сказали, прединфарктное состояние.

Но дело даже не в отдельных операциях, которые сами по себе непростые. И уж тем более не в том, что у меня после последней еще не закрыт бюллетень по периоду восстановления. Дело в том, что один из хирургов назвал генерализующий атеросклероз, общее состояние риска… (глубоко больной человек).

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Во-первых, [у меня есть] показания к следующим операциям в среднесрочной (от полугода до года) перспективе:

левая нога

стеноз сердечных артерий

левая сонная

непонятно, где ударит в следующий раз. Но ударит обязательно.

Можно ожидать риска в конкретной точке, но, по сути, очередного кризиса можно ждать в любом месте.

Это требует непрерывного мониторинга, в том числе в условиях стационара.

Постоянный фон.

Прыгающее давление (на грани [гипертонического] криза даже при полупостельном режиме);

Длительный и все время меняющийся режим подбора медикаментозного лечения (7-8 видов таблеток).

Но, может быть, это не самое главное.

Главное — в людях, которые связаны со мной и на которых прямым образом влияет эта ситуация.

Глеб [13-летний сын профессора Зуева, у него диагностирован аутизм] — нарушение привычной среды и риск непредсказуемых психических последствий.

Родители — хрупкая ситуация. Им очень важно, где я нахожусь».

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ДЕЛО ЗУЕВА

Ректор Шанинки проходит обвиняемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины Зуев не признает. Шанинка фигурирует в деле в качестве подрядчика.

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