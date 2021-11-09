 

Мнение: У нас снова масочный

09.11.2021, 19:32, Разное
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Задержание за отсутствие медицинской маски в Севастополе.

Покупателя одного из севастопольских магазинов отказалась обслуживать пожилая продавщица, поскольку посетитель наотрез отказался надевать маску, и, чтобы привлечь его к ответственности, женщина вызвала сотрудников правопорядка. В итоге мужчину повалили на землю и заломили руки. Несколько минут он пытался оказывать сопротивление, но в итоге был вынужден подчиниться обстоятельствам.

Плюс об ужесточении режима на транспорте.

Как ожидается, власти уже в который раз 2-3 неделю будут вести кампанию за ношение масок, а граждане будут делать вид, что верят. После окончания кампании все вернется к стандартной ситуации, когда большинство ездит на общественном транспорте без масок. Эта схема в городе повторяется уже 4-й или 5-й раз.

Источник: Colonel Cassad



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