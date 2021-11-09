 

РАН рекомендовала историкам воздержаться от упоминания национальностей деятелей Гражданской войны

09.11.2021, 19:31, Разное
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Президиум Российской академии наук (РАН) призвал историков не указывать национальную принадлежность героев Гражданской войны в России. 

«Ещё геббельсовская пропаганда активно продвигала миф, что среди первого правительства Советской России почти все были евреями. На заре Перестройки этот фейк подхватили некоторые отечественные нечистоплотные историки. В итоге в современной России есть немало людей, которые верят в некий всемирный заговор сионистов-социалистов, которые уничтожили Российскую империю и не жалели жизней русских для мировой революции. Я соглашусь, что среди большевиков было незначительное количество евреев, но все они имели российские паспорта и не отделяли свою судьбу от судьбы России. Да и о каком сионизме может идти речь, если в 1917 году даже Израиля не было? И я бы хотел напомнить, что среди лидеров Белого движения были люди разного происхождения. Например, у Колчака были турецкие корни, а у Унгерна – немецкие. Чтобы не разжигать межнациональную рознь мы призываем всех историков не акцентировать внимания на национальности наших предков, особенно на деятелей Гражданской войны», – заявил глава комиссии РАН по борьбе с фальсификацией истории Илья Ратьковский.

В ближайшее время Государственная дума рассмотрит законопроект о запрете упоминать национальность в исторических исследованиях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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