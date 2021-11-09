Мнение: Письмо: “Не провалить камбэк”

Вот в этом посте я пыталась описать, как растет ОЗ, и упомянула, что СЗ растет примерно так же.

Чтобы ваша СЗ для человека росла, ваше КП должно быть больше, чем желаемая вами территория в отношениях.

Если ваше КП меньше, чем территория, которую вы пытаетесь захватить, ваша СЗ падает.

При этом фокус ваш должен быть на своих вложениях, то есть на своем n(ОЗ), а не на желаемых вложениях от человека.

То есть ваша СЗ обратно пропорциональна вашей жадности в отношениях.

Давайте посмотрим примеры в этом письме.

annashell

Здравствуйте уважаемая Эволюция.

Прошу вашей помощи, потому что не знаю как компенсировать расставание в одних отношениях и не провалить камбэк в других.

Отношения с А начались в момент моего перехода на начальную должность в новой сфере. Занятость большая, зп мизерная, следить за внешностью умела посредственно. У него была хорошая должность, свое жилье, большой круг друзей и интересов.

Общались в начале по дружески, на общие темы, увлекали друг друга своими хобби. Я его скалолазаньем, он меня дизайном. В какой-то момент началась романтика, признания в любви, знакомство с родителями, друзьями, устраивали друг другу романтические сюрпризы, подарки. Я сильно влюбилась и начала, как мне кажется, тянуть из него подтверждение что у нас все серьезно. Он терпел, потом предложил расстаться. Я плакала, просила вернуться и обещала изменить то что ему не нравится. Он согласился, но стал придираться к каждому слову и поступку. Так же продолжая заботиться, но временами охладевая. Предложил жить вместе, но потом еще сильнее отдалился. Так прошло пол года.

(Автор описывает свои щипцы и закономерное сокращение КП. Разница ОЗ не в ее пользу, n(ОЗ) у нее маленькая, а недовольство динамикой, то есть ростом КП и вложениями парня большое. Как итог динамика разворачивается в обратную сторону)

Когда второй раз сказал, что хочет расстаться, но остаться друзьями, я сказала «хорошо, я понимаю» и ушла. На следующий день, пока он был на работе собрала вещи и закрыла все соцсети. Он начал писать через несколько дней, я не отвечала. Потом он пошел искать меня у друзей, у родителей. Написал на почту что хочет увидеться и поговорить. Я согласилась. В разговоре было много про дружбу, про то как я ему важна, нужна и как ему жаль что так получилось. И какие-то разговоры на бытовые темы. Первое я слушала молча, на второе отвечала, поддерживая диалог. Шутил очень смешно и все время пытался взять за руку. Закончилось все словами «мне бы очень хотелось чтобы ты была в моей жизни, но я не хочу отношений».

(Немного поднялась ее СЗ, как всегда во время расставаний, когда от плюсующего партнера резко убирают щипцы. Но потом чаще всего выясняется, что щипцы никуда не делись, продолжают висеть над головой, и динамика остается прежней)

Я занялась самобичеванием, поиском своих ошибок, в перерывах между работой и учебой. Много плакала. Била себя по рукам когда хотелось написать или проверить страничку в вк. Было ощущение что я как будто умерла, но выручали новые проекты по работе, хобби и физкультура. Стала больше зарабатывать, сняла жилье, привела в порядок внешний вид. Стало спокойнее и даже местами радостнее, но чувства к А как будто просто спрятались где-то глубоко в сердце.

(Сначала она раскачивала себя все теми же щипцами, хоть и не тянула ими откровенно, горевала и плакала о несбывшихся желаниях. Потом занялась делом, убрала локус и фокус с щипцов и пришла в устойчивость)

Однажды коллега из смежного отдала И пригласил на ужин. Было неожиданно, но приятно. Мы часто общались до этого. Я всегда смотрела на него с любопытством. У него необычная внешность и какой-то обволакивающий голос. На встрече он много меня расспрашивал о моей жизни, рассказывал о себе. Сказал, что наблюдал за мной с самого начала и сразу влюбился, но знал что я в отношениях и поэтому не подходил. А сейчас видит, что ситуация поменялась и хотел бы пригласить на второе свидание.

Так начались отношения с И. Он возил меня с работы и обратно, готовил нам обеды, знакомил меня с полезными мне людьми, заваливал подарками, во всем поддерживал и оберегал. Во всех наших разговорах я понимала что он намного меня мудрее. Я начала очаровываться и в какой-то момент отвечать взаимностью. Мне стало интересно и приятно его радовать. Подмечать какие-то хотелки и реализовывать их. Делать сюрпризы, поддерживать его идеи, где-то помогать в работе, в том на что хватало моих знаний. Было много нежности, радости, доверительных разговоров. Но мне все время казалось что не делаю достаточно. А его слова о том, что я единственная радость и без меня он не видит жизни, давили.

(В отношениях с И. как мы видим ее КП растет быстрей, чем ей того надо. Вот это часто путают с поведением девушек-плюсов. Но девушки-плюсы нередко плюсуют, а вложений и динамики все-таки ждут, то есть сидят с кислыми щами и с теми же щипцами. А наша автор старалась радовать парня, вкладываться, не кисла и не щипцевала никаких его вложений, она старалась его любить. Поэтому СЗ ее и росла для него)

Все это время приходили сообщения от А. О том что он скучает, и вопросы как я там. Я не отвечала, хотя и саднило каждый раз. Потом был концерт моей любимой группы. Я пошла на него одна, т.к. И был в командировке. Как оказалось на него пришел и А. Он подошел ко мне и сказал что нам нужно очень серьезно поговорить. Что он очень скучал, что ему без меня плохо. Что я самая лучшая и ему жаль, что все так получилось. Я не знаю что было написано у меня на лице, я старалась смотреть в пол и просто слушать. После концерта он попросил меня проводить, я что-то промямлила и мы поехали. В дороге начался разговор про концерт, я что-то отвечала и кажется меня трясло.

(Закономерно, что ее фигура в поле А тоже подросла и начался камбэк. Динамика камбэка так себе, потому что автор с одной стороны боится и сохраняет статус-кво, а с другой стороны ее уже трясет от желания большей динамики. Вот эта характерная тряска и волнение бывают, когда вы боитесь потерять то, что вам не принадлежит. Так трясутся руки, когда вы смотрите судьбоносный жребий. Была бы она спокойна, динамика была бы бурной. Понятно, почему?)

На следующий день А снова написал и попросил о встрече. Я согласилась, понимая что я в отношениях с И, он мне дорог. Что я все еще очень скучаю по А, но это будет просто встреча и обратно меня никто не зовет. И чувствуя, что от моего спокойствия ничего не осталось.

На встрече А начал спрашивать меня о том как я жила все это время. Я коротко рассказала о семье и работе, и спросила зачем он меня позвал. Он сказал что запутался и не знает что ему делать. Что он скучает. Начал вспоминать наши отношения. Сказал что понял, что хочет семью, что я была бы замечательной мамой. Я слушала это и думала о том, что меня цепляет каждое его слово, но я ему не нужна, он просто скучает. Мы закончили разговор на какие-то отвлеченные темы и я уехала. Когда была дома пришло сообщение «Я не уверен, но кажется люблю тебя».

(Посмотрите, чем она от него защищалась. Она пыталась держать хлеборезку закрытой, убеждая себя, что его слова ничего не значат. То есть ей очень хотелось его шагов, она их жаждала, но пряталась в кокон недоверчивости. Камбэк при таком положении развивается медленно. А что камбэк прекратило бы, понимаете? А что сделало бы его живей?)

Вернулся И. Еще более нежный чем обычно. Начал предлагать совместный проект. Я срулила. Стал готовить совместный отпуск, я сказала что очень много работы, не хочу сейчас. Поймала себя на том, что начинаю раздражаться от всего. Что все давит, все плохо, что уговариваю себя на то, чтобы совместно проводить время.

(Вот здесь ее КП хоть и больше желаемого с И., но исчезло главное: благодарность за его вложения. Ее все раздражает, у нее досада. Так ее КП с И. тоже перестает расти)

Продолжали приходить сообщения от А. В том же контексте что и разговор. Потом он поймал меня возле работы, и снова о том же. Я опять киваю большую часть монолога, но в итоге не выдерживаю и спрашиваю:

Я: чего ты от меня хочешь?

А: я хочу отношений с тобой, я скучаю по тебе.

Я: мы можем общаться, можем дружить. Ты же хотел остаться друзьями.

А: ты больше ко мне ничего не чувствуешь?

Я: чувствую.

А: и я чувствую. И я не хочу с тобой дружить. Я хочу попробовать еще раз. Я не могу сделать тебе сейчас предложение, я не уверен что все получится. Но очень хочу попробовать.

(Ну вот это максимум, на что он готов: “попробовать”. Будь она в уравновешеном состоянии это бы ее рассмешило. Ведь это довольно смешно, как парень вроде и бегает, но предупреждает, чтобы она ни на что особо не рассчитывала. Бежит, но одновременно боится, что догонит. Но наша автор уже ждала признаний и ее вопрос о том, чего он хочет, были щипцами. При камбэке не надо вытаскивать ничего. Надо наоборот уклоняться. Причем делать это надо совершенно искренне, а для этого не открывать хлеборезку. Вас уже бросили один раз, так зачем вам возвращаться туда же?)

Меня опять колотило и я попыталась уйти от темы, начала говорить о каки-то делах, что мне нужно домой, я очень спешу. На что он заулыбался, притянул к себе и поцеловал. В этот момент мозг отключился и я ответила на поцелуй. Долго обнимались потом, он говорил какие-то милые вещи. Потом я собралась с духом и все-таки сказала что мне правда надо домой и уехала.

Взяла выходные дни и проходила их в каком-то ауте. Писал А, просил встретиться. Писал И, спрашивал как я и куда пропала. Я чувствовала себя разбито и ссылалась одному что много работы, другому что болею. Поняла что с И нужно расставаться. Что даже если ничего не получится с А, это все равно нужно сделать. Что у меня не было и нет таких сильных чувств к И, что я обманываю его и даю ложную надежду что у нас что-то получится.

(Здесь так. КП ее с И. сокращается от досады на него, но от паники ее потерять он ведет себя так, будто ее СЗ растет. Понимаете, почему нельзя судить о СЗ в момент страха? А вот КП с А. ее немного подрастает. Ее уже не колотит и не трясет от желания быстрей с ним соединиться. Она наоборот чувствует усталость и разбитость. Это не лучшее состояние для камбэка, но все-таки не тряска и жажда быстрей ухватить. Понятно почему?)

Решилась на разговор с И. Договорились о встрече. Начал звонить А.

После нескольких звонков взяла трубку

А: давай сегодня увидимся, хотя бы на чуть-чуть, я нашел офигенные круассаны недалеко от твоего дома.

Я: не могу сегодня. Давай встретимся на выходных?

А: почему? Я могу заехать хотя бы на 15 минут, поцеловать тебя и уехать.

Я: у меня сейчас будет важная встреча и мне нужно к ней подготовиться.

А: на выходных тоже давай. А во сколько встреча?

Я: в 9

А: я могу тебя отвезти.

Я: спасибо, но мне лучше самой.

В итоге все равно приехал. Зацеловал, привез цветы и эти круасаны. Стал расспрашивать как я и что за важная такая встреча на которую он не может меня отвезти.

А: встреча с мужчиной?

Я: да.

А: свидание?

Я: нет, наоборот. Хочу сказать что у нас с ним ничего не получится.

А: понятно. Хорошо. Я понимаю…

(В тот момент, когда она отчиталась, что хочет отказать другому парню, этот наверняка почувствовал чувство вины. А вдруг ничего не получится и он будет виноват? Понятно почему она отчиталась?)

Оставила все привезенное дома, уехала встретиться с И. Сказала ему что хочу закончить наши романтические отношения. Что он замечательный человек, и я благодарна за все что он делал. Что за это время он стал мне родным и очень близким. И мне бы не хочется его терять. И я буду рядом, если он захочет, но как друг. Потому что не хочу сейчас никаких отношений. Он очень долго молчал, а потом сказал, что планировал сделать мне предложение и что хотел создать со мной семью и что не понимает как так получилось. И что может быть нужно просто взять паузу, попробовать все наладить если мне было плохо. Я сказала, что не было ничего плохого, что более заботливого и интересного человека я не встречала. Все было хорошо. Просто я больше не чувствую, что хочу продолжать.

На следующий день он привез коробку с техникой для работы, которую я планировала купить себе через пол года когда накоплю. Сказал что это важно и он не примет отказа от подарка. Что он все понимает, пока не может принять этого, но понимает что все закончилось. Что хочет продолжать общаться и надеется что я не стану его избегать.

По телефону А спрашивал как все прошло, как я себя чувствую. Я сказала, что да, мы поговорили, и что чувствую что все правильно, но сейчас мне грустно, потому что я сделала больно человеку который совершенно не заслуживает боли.

(Здесь она зря похвасталась. Косяк перед И. и слив перед А. Ясно то и другое?)

Прошел еще один день. Один спрашивает в силе ли наши планы на выходные. Другой пишет как у него дела: рассказывает про работу и то, что ему плохо.

Заезжал А, увидел технику. Спросил правильно ли он понимает, что это подарок от того мужчины. Я сказала да. Он сказал, что ревнует.

Что я могу сделать в общении с И, есть ли шансы на дружбу? Я знаю что скоро у него будет важный проект и я могу помочь с частью работы для подготовки. Он говорил, что ему будет приятно, если я буду помогать. Но этого мало. Или наоборот отстраниться и не мелькать у него перед глазами?

(Дружить. Но только с чувством благодарности и с симпатией к нему. Не рассказывая ничего про И. Если будет досада и раздражение, лучше не дружить. Понятно, друзья?)

Я люблю А. Мне кажется что я симпатична ему, интересна, но я не знаю как себя вести. Как будто мы только начали? Или взять паузу? Или я уже своим признанием что у меня сохранились чувства и тем что рассказала о другом мужчине все испортила?

(Подпортила, конечно. Но здесь всем мои советы бессмысленны, потому что при камбэке все “верные”, но не искренние шаги превращают в неверные. А для искреннего правильного поведения нужна нормальная устойчивость, уважение к себе и к другому. Посмотрим, может и есть у автора шанс вернуться в границы)

Спасибо вам.