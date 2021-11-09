Мнение: Скорая помощь, свиные почки и гены против слабоумия

1. Сотрудники скорой помощи сейчас невероятно востребованы (в силу известных печальных обстоятельств). Между тем, эта работа весьма сложная и зачастую неблагодарная. Коллега monetam цитирует гуляющее по соцсетям обращение «скоропомощников» к своим пациентам:

https://monetam.livejournal.com/1724680.html

1. Мы не обслуживаем вас, а оказываем помощь, поэтому все решения принимаем только мы, не нуждаясь в ваших советах, ибо, если бы от них мог быть толк, до вызова нас дело бы точно не дошло.

2. Мы не обязаны таскать носилки и делаем это добровольно. А можем и не делать. Так что потрудитесь помочь нам в этом деле или найти помощников.

3. Мы не долго едем на ваш вызов, а он долго ждет на пульте 03, потому что ОЧЕНЬ МАЛО бригад, в связи с чем мы сплошь и рядом ездим по одиночке.

4. Бригад мало потому, что большинство из нас выполнило вашу рекомендацию “не нравится работать – увольняйтесь”.

5. Клятву Гиппократа не дают. Просто прочтите её на досуге.

6. Мы НЕ ДОЛЖНЫ одевать бахилы на вызове, о чем говорит приказ Минздрава и простой здравый смысл, ибо являемся экстренной службой и время тут важнее чистоты ваших полов.

7. Мы не назначаем лечение на будущее, ибо не ведем дальнейшего наблюдения за больным, поэтому попытка использовать нас вместо врача поликлиники обречена на неудачу.

8. Занимаясь больным, к которому был вызов, мы не должны консультировать всю вашу семью по поводу всех ваших заболеваний за всю вашу жизнь.

9. Мы не отвечаем за последствия вашего самолечения, которым вы занимались под девизом “да что эти врачи понимают”, пока не довели дело до катастрофы.

10. Мы не экстрасенсы, поэтому вызов типа “чтобы посмотрели” или “чтобы легкие послушали” сам по себе не приведет к улучшению состояния пациента.

11. Мы не святые не громоотводы для вашего нервного напряжения, поэтому на оскорбления можем ответить тем же, а при рукоприкладстве можем и в глаз дать.

12. Мы не силах спасти всех, но делаем все, что можем и часто больше этого предела, и не наша вина, если этого все равно оказывается недостаточно.

13. Мы болеем, умираем, испытываем голод, жажду, потребность в туалете и усталость. Другими словами, мы живые люди.

14. Мы получаем зарплату НЕ ИЗ ВАШИХ НАЛОГОВ, так как половина из вас официально не работает, а вторая половина платит налоги столь мизерные, что их даже на капли в нос не хватит, так что эту американскую фразу забудьте.

15. Мы работаем по стандартам Минздрава, которые созданы не нами.

16. Мы тратим уйму времени на заполнение бумаг, созданных в результате ваших же жалоб, так что теперь мы вынуждены записывать каждый свой шаг поминутно, вместо того, чтобы ехать на очередной вызов.

17. Мы не обязаны убеждать вас, что вы должны заботиться о своем здоровье. Подумайте об этом, когда будете отказываться от госпитализации.

18. Мы – единственные, от кого зависит ваша жизнь в первый момент оказания помощи

19. Мы не сможем найти ваш дом если на нём нет нумерации. И пока мы будем колесить взад-вперед по улице с безномерными домами, вы будете продолжать страдать.

20. Мы почти не надеемся, что до кого-то из вас дойдет хоть что-то из выше сказанного и будем безмерно благодарны, если вы нас переубедите.

С бумагами всё верно — огромную часть рабочего времени врачи тратят совершенно бестолково, на хаотичное заполнение разнообразной макулатуры, из которой 95% не нужны никому в принципе, а остальные 5% всё равно идут в мусорку, так как шутки про врачебный почерк — это не шутки.

Полагаю, если разобраться с бумагами, скорость работы бригад можно увеличить раза в два как минимум. Если решить вопрос с ложными вызовами — ещё в два-три раза. Опыт европейских стран показывает, что и то, и другое вполне возможно.

2. Учёные пересаживают органы от свиней к американцам. У нас блогеры часто ругают США, и ругают за дело. Однако же вот, пожалуйста, прорыв в медицине. Разве мы не должны теперь американцев похвалить? Мне кажется, это будет справедливо с нашей стороны.

https://nplus1.ru/news/2021/10/20/gmo-pig-kidney

Врачи в Нью-Йорке впервые провели операцию по пересадке почки от ГМ-свиньи человеку, сообщает Reuters. Реципиентом стала женщина, у которой врачи диагностировали смерть мозга, но еще не отключили от систем жизнеобеспечения. Почку подключили к ее сосудам и оставили снаружи от тела. За трое суток следов отторжения или повреждения почки исследователи не обнаружили. На следующем этапе, предполагают они, реципиентами могут стать люди, которым не хватает донорских почек и не помогает диализ.

Почка — один из самых часто используемых органов для трансплантации. Но спрос на них, как это всегда бывает с донорскими органами, сильно превышает количество доступных почек. Выращивать их in vitro люди пока не умеют. А пересаживать органы от животных пока тоже не получается — развивается сильный иммунный ответ, и организм человека чужую почку отторгает.

Несколько исследовательских групп параллельно ищут способ генетически модифицировать свиней так, чтобы сделать их ткани менее иммуногенными.

3. Учёные подтвердили, что развитие возрастного слабоумия связано с генетикой. Однако есть и другие, не менее важные факторы. Антидементорные гены не будут работать, если только человек не будет постоянно тренировать свой ум и держать себя в интеллектуальном тонусе:

https://lenta.ru/news/2021/11/03/dementia/

Американские ученые нашли группу генов, защищающие от деменции, результаты научной работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) заметили, что эти гены могут сохранить когнитивные способности в пожилом возрасте при условии, что человек будет поддерживать их с помощью интеллектуальной работы в течение жизни. По словам экспертов, это объясняет тот факт, что активные, интересующиеся, постоянно обучающиеся новому люди меньше подвержены слабоумию.

Эксперимент был проведен на мышах. У грызунов, которые росли в активной обстановке, где было много разнообразных игрушек и развивающих приспособлений, по сравнению с сородичами, не имевшими эти «блага», выявили эпигенетические изменения в нейронах, связанные с активностью найденных генов MEF2. Сначала биологи подумали, что фактор транскрипции MEF2 нужен для развития сердечной мышцы, но позже выяснилось, что он играет важную роль в развитии нервной системы.

Ученые проанализировали медицинские данные 900 человек. Они выяснили, что экспрессия MEF2 коррелирует с когнитивной устойчивостью. Гены, регулируемые фактором MEF2, запускают программу в мозге, сопротивляющуюся когнитивным нарушениям.

Действительно, после выхода на пенсию крайне важно продолжать делать интеллектуальную работу: например, читать умные блоги, участвовать в культурных дискуссиях, играть в компьютерные игры.