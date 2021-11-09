 

Первые земные континенты поднялись из океана на 700 млн лет раньше, чем считалось ранее

09.11.2021, 19:14, Разное
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Ученые в ходе проведения исследования определили, что земные континенты из океана поднялись на 700 миллионов лет раньше, нежели считалось ранее. Этот момент стал ключевым в истории жизни на планете.
До недавнего времени научные сотрудники не знали, когда именно континенты на Земле появились впервые. Также им не были известны процессы их формирования. В рамках нового исследования исследователи оценили реальный возраст пород из древних фрагментов. Песок, из которого сформировались скалы, когда-то лежал на первом в мире пляже.

По словам индийских специалистов, первые крупные континенты начали возвышаться над морем примерно три миллиарда лет тому назад. Это на 700 лет раньше, нежели исследователи полагали ранее. Команда исследователей проводила изучение древнего куска континентальной коры.

Предполагается, что на территории современного индийского государства возник первый континентальный массив суши.

Источник: glas.ru



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