 

Россияне, ностальгирующие по СССР, скупают туры на Чукотку, чтобы пожить в условиях дефицита

09.11.2021, 19:11, Разное
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Министерство туризма Чукотского автономного округа сообщило, что возможности региона по приёму туристов исчерпаны. С тех пор, как на Чукотке начались перебои с поставками товаров, россияне летят сюда, чтобы «пожить, как в СССР».

О том, что на Чукотке начался дефицит продовольствия, стало известно в середине октября. Причиной сбоя поставок стала задержка прибытия кораблей снабжения в Анадырь, Эгвекинот и Бухту Провидения. В магазинах появились очереди, а их полки стали выглядеть точно так же, как в советские времена.

«Товары в магазинах кончаются за пару дней, на полках валяется просрочка. Люди месяцами обходятся без овощей, фруктов, молочки и яиц», – писала местная пресса в октябре.

В ноябре к дефициту продуктов добавился дефицит гостиничных мест. Туристы, скучающие по СССР, дают взятки сотрудникам «Анадырь-тура», чтобы забронировать койку в 6-8-местных номерах без удобств. Дороже всего стоит путешествие в Провиденский район, где нехватка продовольствия особенно сильна. Здесь туристам гарантируется полное отсутствие мяса и рыбы, а также двухчасовая очередь за хлебом.

«Конечно, заплатить пришлось немало, но я вернулась в молодость! Стою в очередях, общаюсь с людьми. Если еда заканчивается и купить не удаётся, никто не возмущается, все счастливы, как в СССР!» – рассказала одна из туристок.

В конце поездки туристов ждёт ещё одно приключение – дефицит авиабилетов. Чтобы вылететь, придется 5-8 дней спать на полу аэропорта Угольный.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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