Искусство фотошопа и секрет похудения от Анфиски – Личное мнение

Вслед за остальными в инстамарафонщицы подалась и Анфиска Чехова: будет учить неумных толстух, как худеть.

«Я весила почти 100 кг… Я фотошопила свои фотографии, уменьшая себя почти в 2 раза!» — заявила новоиспечённая инстамарафонщица и в качестве доказательства привела свои отфотошопленнные снимки и реальные.



Фото: Соцсети

Теперь Чехова (уж не знаю, каким там способом) похудела и решила срубить на этом баблишка.

Мне есть, что сказать по этому поводу.

Во-первых, похудевшая Анфиска — это всё равно толстая баба.

Может, сейчас она весит и не центнер, но назвать её худой я не могу. При всём желании — не могу.

Лицо — да, худое: осунулось, подурнело, один нос большой торчит. А ноги как были громоздкими и рыхлыми — так и остались.



Фото: Соцсети

Вообще, нонсенс, конечно.

Какому такому похудению может научить баба, которая то сдувается, то разжирается, то опять сдувается? Это — во-первых.

Во-вторых, Козьма Прутков в своих афоризмах задавался совершенно справедливым вопросом: «Единожды солгавши, кто тебе поверит?»



Фото: Соцсети

Сначала Чехова фотошопила себя годами, обманывая подписчиков, а теперь на голубом глазу в обмане призналась и втирает: «Айда худеть!»

Кто пойдёт за той, кто уже один раз обманула?

Вот у вас есть уверенность, что Анфиска не злоупотребляет фотошопом сейчас, делая себя худее? А есть ли у вас уверенность в том, что она не раздула себя в фоторедакторе на старых снимках, чтобы контраст между «было» и «стало» был ещё значительнее?

У меня такой уверенности нет. Даже близко нет.

В-третьих, платить, живя в 21 веке и имея доступ в Интернет, за какие-то там сокровенные знания от так и не похудевшей толком бабы — это надо быть откровенно не умным человеком.

Ну, вот что Чехова на своём марафоне по похудению может продолдонить? Полюбите себя? Обнимите себя мысленно толстую и отпустите её? Не заедайте стресс, а прорабатывайте проблемы? Ваши зажоры — это ваши внутренние блоки, бла-бла-бла?

Ходите сюда, учить буду.

Всё, что вам нужно знать о том, как похудеть, вы найдёте по тегу «Фитнес» в моём блоге совершенно бесплатно. Я годами всё разжёвывала настолько подробно, что в какой-то момент поняла, что мне больше нечего сказать по теме. Я всё сказала и перестала писать о фитнесе.

Хочешь похудеть — путь один: твой суточный расход калорий должен быть выше прихода, а это значит, что придётся походить голодной и уставшей.

Не надо прорабатывать никакие внутренние травмы, снимать блоки и установки. Это чушь собачья.

Ешьте поменьше, двигайтесь побольше. Вот и весь рецепт.

Нудно. Неаппетитно. Противно. Но это — единственный способ.

Вместо того, чтобы тратить деньги на дурацкие марафоны — потратьте их на новые кроссовки для бега или абонемент в спортзал. Вместо того, чтобы тратить время на дурацкие марафоны, продавливая толстой жопой диван и слушая бред, — потратьте это же время на тренировку.

Дома тоже можно прекрасно тренироваться.

Секретов нет, поймите. Есть цель — похудеть. И есть то, что вы готовы делать, чтобы достичь этой цели.

Кто-то несёт деньги инстамарафонщицам, кто-то ушивает желудок, а кто-то берёт себя в руки, раскатывает на полу коврик для тренировок и ограничивается очень скромным ужином, а во время кофепития с коллегами отказывается от печенья.

Вот я, например, за все годы работы в коллективе не съела ни одного куска торта. Праздников было много — дни рождения, Новый год, Двадцать третье, Восьмое, День металлурга. Отмечали много. Отмечали весело. Но торт я не ела.

В том числе и поэтому, мой вес и объёмы (за исключением сделанной груди) — точно такие же, какие были в старших классах школы.

Вопросы?

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