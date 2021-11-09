 

Зеленский поручил Данилову созвать СНБО

09.11.2021, 19:06, Новости дня
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Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны в Facebook. 

Заседание проведут в среду, 10 ноября, в здании Офиса президента в Киеве. Начало – в 13.30. 

Какие вопросы будут рассматривать на заседании, не уточняется. 

https://www.facebook.com/rnbou/posts/2382769458523659

Контекст:

Заседания СНБО проводятся, как правило, по пятницам.

После введения нескольких пакетов санкций Зеленский заявлял, что гордится работой этого органа, и называл дни, когда собирается СНБО, “черными пятницами”.

Последнее заседание СНБО состоялось 22 октября. На нем не принимали решений относительно санкций, но рассмотрели вопросы, касающиеся снабжения украинских потребителей газом. Также СНБО поручил разработать инструмент общения жителей оккупированных территорий с украинскими властями. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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