 

В Instagram появится платная подписка на эксклюзивный контент

09.11.2021, 19:06, Новости дня
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В американском App Store в описании приложения появились четыре варианта месячной подписки (Instagram Subscriptions) – от $0,99 до $4,99.

До этого в соцсети для покупки внутри приложения были доступны Instagram Badges — виртуальные предметы, которые можно купить для поддержки блогеров во время их прямых трансляций. Их стоимость такая же, как и для анонсированной Instagram Subscriptions.

Соцсеть начала работать над функцией, позволяющей с помощью платной подписки получить доступ к эксклюзивному контенту блогеров в этом году. Теперь Instagram готовится к запуску платной подписки для широкого тестирования.

Контекст:

Instagram – американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, основанная в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером.

В последнее время Instagram активно пытается сделать соцсеть более комфортной для детей и подростков. В июле 2021 года соцсеть ввела функцию, при помощи которой можно ограничить демонстрацию неприемлемого контента. 

Также Instagram ввела новые правила в своей политике конфиденциальности. Теперь по умолчанию при регистрации соцсеть будет переводить профили пользователей, которым не исполнилось 16 лет, в закрытый режим.

Кроме того, Instagram вел разработку детской версии своей соцсети, но после публикации внутреннего расследования о влиянии соцсети на девушек-подростков приостановил ее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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