 

В Петербурге намерены ввести QR-коды для оплаты поездок на транспорте

09.11.2021, 19:03, Новости дня
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В общественном транспорте Петербурга планируется ввести билеты с QR-кодом, при этом эти коды нужны для оплаты проезда, они не связаны с вакцинацией, сообщили в городском комитете по транспорту.

«Проезд по билетам с QR-кодами будет реализован комитетом по транспорту с вводом новой модели транспортного обслуживания населения в апреле 2022 года», – цитирует сообщение комитета РИА «Новости».

Автобусы на новых маршрутах обзаведутся валидаторами на поручнях, ими можно будет оплачивать проезд с помощью «Единой карты Петербуржца», «Подорожника», банковской карты, смартфона или штрих-кода на бумажном билете.

«QR-код – это разовый проездной билет. По аналогии с жетоном в метро он позволяет пассажиру реализовать свое право на проезд в наземном общественном транспорте за наличный расчет», – указали в комитете.

Билет со штрих-кодом можно будет приобрести в кассах метро и некоторых сетях розничной торговли. Срок действия – три дня с покупки. Билет будет поддерживать и пересадочный тариф.



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