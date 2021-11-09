Захарова назвала ложью заявления Запада о «гибридной операции» на границе Белоруссии

Западу не надо делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии – некая «гибридная операция» президента Белоруссии Александра Лукашенко при поддержке России, это ложь, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Делать вид, что это некая гибридная операция, которую проводит президент Белоруссии при якобы каких-то там поддержках, что это случайность, что это вырванная из контекста череда событий, делать вид не надо. Это неправда, это ложь», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что обстановка на белорусско-польской границе не примет формы, которые будут угрожать безопасности России.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.

Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.

Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.