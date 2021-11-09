 

МИД Польши назвал число пытавшихся прорваться через границу мигрантов

09.11.2021, 19:02, Новости дня
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Около 1,5 тыс. нелегальных мигрантов приняли участие в попытке прорвать польскую границу в понедельник, сейчас там находится от 2 до 4 тыс. мигрантов, сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

«Около 1,5 тыс. человек пытались вчера силовым путем преодолеть границу польского государства. Эти попытки оказались безрезультатными», – приводит слова Каминьского ТАСС .

По словам министра, сейчас у границы находятся от 2 до 4 тыс. мигрантов, а всего их на территории Белоруссии 15 тысяч человек.

Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, сообщил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.

По его словам, обострение миграционного кризиса – это акт «открытой агрессии» белорусского лидера Александра Лукашенко против НАТО.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.

Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.

Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.



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