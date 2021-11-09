Шубы из экомеха – горячий тренд этой зимы: тенденции и модные модели холодного сезона

На данный момент сложно найти дизайнера мировой величины, который бы активно пропагандировал использование натурального меха. Мир моды все больше и больше выступает за сохранение природы и отказывается от использования шубок из натурального меха. На пике популярности сейчас шубки из искусственных материалов.

Экологично и доступно

Есть несколько причин, из-за которых применение искусственного меха стало таким популярным:

Экологичность. Не секрет, что производство изделий из натурального сырья отрицательно влияет на экологическую ситуацию во всем мире. Экошубка отлично защищает от самых сильных морозов. Технологии производства постоянно улучшаются. Верхняя одежда из синтетических материалов по качеству ничем не уступает натуральному сырью. Вы можете выбрать как длинную, так и укороченную модель. Все зависит от вашего индивидуального стиля. Вы можете подобрать шубку любой расцветки, кроя и фактуры. К тому же экомех более доступен по цене, поэтому покупка обновки не обернется финансовой катастрофой. Если вы впервые хотите купить шубу, присмотритесь к более бюджетными вариантам.

Как видите, у изделий из искусственных материалов есть немало преимуществ. Теперь пройдемся по актуальным трендам и определим, какие экошубки будут модными этой зимой.

Оверсайз

Экошуба на несколько размеров больше подходит для составления многослойных луков.

Под нее вы можете надеть самый теплый и толстый свитер. Модели оверсайз отлично подойдут поклонницам расслабленного стиля.

Чтобы разбавить лук с шубкой спокойного оттенка, выбирайте яркие аксессуары. Или вовсе надевайте шубу яркого цвета, чтобы скрасить хмурые зимние будни.

С поясом

Зимой 2021/22 в моду войдут приталенные силуэты. Выбирайте шубки с поясом, чтобы подчеркнуть талию и создать женственный лук.

Носить такую верхнюю одежду можно как с брюками, так и с трикотажными платьями.

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С фактурным мехом

Необычно смотрится искусственный мех с интересными фактурами.

Такая верхняя одежда выглядит нескучно, даже если вы выберете модели в базовых расцветках.

С принтом

Этой зимой в тренде экошубы с различными принтами.

Необычно смотрятся модели с фантазийными узорами в этническом стиле.

Хороша верхняя одежда с животными принтами. Носить такую яркую шубку лучше с базовой однотонной одеждой.

Укороченные модели

Если вам нравятся кэжуальные образы, выбирайте укороченную шубку.

Она не сковывает движения и хорошо сочетается с одеждой расслабленного кроя. Хороши короткие шубки и в комплекте с трикотажными платьями.

В моде укороченные шубки с принтами – в такой одежде сложно остаться незамеченной!