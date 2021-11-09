 

Эстакаду СВХ около метро “Ботанический сад” достроят к концу 2021 года

09.11.2021, 18:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Строительство Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады завершится в ближайшие два года. СВХ хорда будет готова уже в 2022-м. Ездить по широким трассам будет гораздо удобнее, а временные ограничения движения будут сняты.

До конца этого года должно завершиться строительство эстакады СВХ в районе станции метро “Ботанический сад”. Шесть полос длиной 1,45 километра пройдут от Березовой аллеи, пересекут Сельскохозяйственную улицу, частично продут над проезжей частью проезда Серебрякова и, конечно, над упомянутой станцией подземки.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что работы находятся на финальной стадии. Сейчас ведется устройство барьерного ограждения, устанавливаются шумозащитные экраны, мачты наружного освещения и системы дождевой канализации.

На участке от Ярославского до Дмитровского шоссе построят 22 километра дорог и 10 искусственных сооружений: два путепровода, четыре эстакады, четыре моста и два подземных пешеходных перехода.

В рамках строительства СВХ предусмотрена реконструкция моста через Яузу и подземного пешеходного перехода возле станции метро “Ботанический сад”.

“В переходе обновят два выхода, построят дополнительную лестницу с пандусным сходом, установят лифт для маломобильных граждан”, – сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Удобство Северо-Восточной хорды уже оценили автомобилисты. По трассе можно быстро доехать из юго-восточных и восточных районов до Ярославского шоссе. Пока ведется строительство, могут возникать пробки на съезде с хорды, на проезде Серебрякова и возле
метро “Ботанический сад”.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что новый транспортный каркас в городе будет создан через два года. В его основу лягут четыре хордовые магистрали – Северо-Восточная, Северо-Западная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада. По словам градоначальника, такая транспортная модель является наиболее эффективной. Вылетные магистрали разгрузятся, когда будут построены все хорды. Также улучшится экологическая обстановка в столице.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Ничего не было — свободны

03.04 / Мнение: Модели и прогнозы

14.12 / Мнение: Подарок

01.07 / Прямая линия с Владимиром Путиным: трансляция

11.11 / Ученые: Стволовые клетки могут вернуть зрение

13.11 / От принцессы Шарлотты до Норт Уэст: топ-7 актуальных причесок звездных детей

03.09 / «Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти»

25.09 / Взвешенная политика позволила поддержать экономику и людей во время пандемии – Путин

09.03 / Мнение: КНДР во Вьетнамской войне

20.09 / Русскоязычные СМИ Азербайджана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика