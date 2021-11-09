Дума поддержала отмену обязательного техосмотра

Проводить техосмотр принадлежащих физлицам транспортных средств нужно будет лишь при постановке на учет, если машина старше четырех лет. В других случаях обязательная процедура отменяется.

Закон облегчит жизнь многих автовладельцев, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что новый документ коснется примерно 50 миллионов транспортных средств.

“Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится – в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они как и прежде будут обязаны проходить техосмотр”, – пояснил председатель ГД.