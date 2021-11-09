 

Дума поддержала отмену обязательного техосмотра

09.11.2021, 18:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Проводить техосмотр принадлежащих физлицам транспортных средств нужно будет лишь при постановке на учет, если машина старше четырех лет. В других случаях обязательная процедура отменяется.

Закон облегчит жизнь многих автовладельцев, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что новый документ коснется примерно 50 миллионов транспортных средств.

“Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится – в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они как и прежде будут обязаны проходить техосмотр”, – пояснил председатель ГД.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / Таинственное исчезновение первого кинематографиста Луи Лепренса

07.05 / Россиянам рассказали об опасности старых смартфонов

11.10 / Танцы в стрингах, женатый любовник и слухи о романе с Авериным: как живет Якунина из сериала “Склифосовский”

31.08 / Наталья Бочкарева назвала причины появления Ольги Бузовой во МХАТе

13.05 / Мнение: Творческая дедовщина

16.06 / Одним словом, собаки

15.09 / Взрослая и детская поликлиники откроются в Нагатинском Затоне уже осенью – Собянин

10.09 / Мнение: Юмор для бумеров

18.02 / Генкоструткор рассказал о двухэтапной миссии по отправке космонавтов РФ на Луну

23.03 / Мнение: О сложном, но мужественном решении Владимира Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика