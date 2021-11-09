Мнение: Вторая фаза

Вероятно, QR-коды останутся с нами навсегда или очень надолго – причем не обязательно в связи с пандемией Covid-19 – заявил высокопоставленный источник, близкий к правительству РФ.

Слово «вероятно» здесь выглядит совершенно лишним, «источник» явно кокетничает. Решение о переходе к террористическому управлению в глобальном масштабе принято не от хорошей жизни — глобальные группировки так и не смогли выработать сколь-либо согласованный проект выхода из сложившегося неразрешимого кризиса. Ранее эта проблема решалась через старую добрую войну, где решение навязывалось силой победителем побежденному. Сегодня такой подход чреват неприемлемыми рисками в связи с наличием неизбирательных средств массового уничтожения. Победитель после победы может мало чем отличаться от побежденного.

В каком-то смысле нынешние глобальные войны стали аналогом войн далекого архаичного прошлого. В таких войнах главное — не победить противника, а не понести невосполнимые собственные потери, так как твоей слабостью воспользуются другие. Поэтому прежний индустриальный метод разрешения конфликтных ситуаций уже неприемлем.

Приходится искать иное решение. И «новая нормальность» – попытка его нащупать. Сам по себе садизм в отношении людей — это не цель, а инструмент. «Новая нормальность» – не цель, она тоже является инструментом, промежуточной задачей. А вот более важным становится исключение из всех раскладов столь неопределенного фактора, как население планеты. Парадокс заключается в том, что вначале именно глобалисты создали технологии «цветных революций» как форму и метод свержения неугодных правительств, но теперь эта технология и становится тем самым фактором неопределенности, который до предела усложняет (а скорее всего, делает невозможным) выработку хоть каких-то договоренностей между глобальными группировками. Так как силы и возможности их примерно равны, то в ответ на «несправедливо» навязанные условия обиженный ответит через мобилизацию протестных настроений и свержение прокси-структур конкурентов.

Проблема носит абсолютно критический характер, так как договоренности и выстраивание новых балансов зашли в тупик. Нет работающих методов их достижения в современных условиях. Отсюда решение, которое мы видим прямо сейчас — создание сети концлагерей в глобальном масштабе, куда запрут все потенциально опасное с точки зрения манипуляций с ним население планеты. Безусловно, что различие условий между развитыми странами и периферией создадут и разные виды концлагерей. Пока их типология выглядит достаточно туманной, но различия между ними неизбежны: развитые страны в силу специфики взаимоотношений власти и общества, построенных на доверии получат большую свободу, периферия должна будет пройти через крайне жесткую сегрегацию с возможным истреблением априори нелояльной части — или по крайней мере ее изоляцией (как тут вовремя Шойгу со своей идеей о строительстве миллионников в тундре) и приведением к полной покорности остальных проверенным столетиями способом — управлением через голод.

Вакцинация – это управление через страх, а вот QR-коды – это уже управление голодом. Нет кода — и ты теряешь допуск к системе распределения.

Та периферия, которая неукоснительно будет выполнять решения, спущенные ей извне, может рассчитывать на какие-то объедки после того, как большие дяди, наконец, договорятся (если договорятся). Этим и можно объяснить то, что происходит сегодня в России — нашу воровскую знать поманили возможностью встроиться в новый мировой порядок, пусть и на подчиненных ролях. Но за это нужно хорошо потрудиться и выйти на результат. Которого пока нет и в рамках нынешних подходов не предвидится. Слишком уж российский народ оказался несговорчивым с точки зрения принятия новых правил. Но деваться некуда — нужно проламывать ситуацию, а потому, с крайне низкими результатами предыдущей фазы российская власть запускает следующую. И по всей видимости, здесь тоже не обойдется без сбоев.

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