Мнение: 12 лет за призывы к санкциям

Парламент Белоруссии одобрил поправки к УК Белоруссии на тему призывов к введению санкций против своей страны.

Теперь, за призывы к любым санкциям против Белоруссии там будут давать до 12 лет реальной тюрьмы. Это касается как самих призывов, так и их распространения в интернете. Грубо говоря, репостнули в телегу из польской НЕХТы постик с призывом к новым санкциям, добро пожаловать на 3-5 лет в тюрячку.

Суд конечно учтет оправдания, "Гражданин судья, но я же призывал к санкциям против Лукашенко, а не против Белоруссии" (на самом деле нет)

Поправки начнут действовать после того, как их подмахнет Лукашенко. Так что уже с декабря оставшимся в Белоруссии змагарам придется следить за помелом более внимательно, чтобы избежать неприятных последствий. Ввиду этого, основные призывы к введению новых санкций против Белоруссии будут следовать из-за рубежа. В обратном направлении будут направляться колонны трудолюбивых арабов. Больше санкций – больше арабов.

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