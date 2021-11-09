 

Мечтающий о дочери Гоген Солнцев хочет назвать ребенка в честь тещи

09.11.2021, 18:20, Разное
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Шоумен Гоген Солнцев признался, что мечтает о дочери. Если новоиспеченная супруга подарит ему девочку, то он назовет ее в честь тещи. К слову, последней является его бывшая жена Екатерина Терешкович.
В начале октября Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович официально развелись. Спустя неделю шоумен заявил, что готовится к новой свадьбе. Избранницей Солнцева стала дочь бывшей жены Полина. Пара оформила отношения в конце октября. Сейчас девушка находится на втором месяце беременности. О поле будущего малыша пока ничего не говорится. Однако Гоген Солнцев уже придумал имя, если на свет появится девочка. Он заявил, что назовет ребенка в честь тещи – Екатериной.

С Терешкович Солнцев расстался с большим скандалом. Экс-жена шоумена пошла на телевидение и начала поливать его грязью. Сам Солнцев не ожидал такого от нее. На фоне того, что вся страна обсуждала семейный скандал, у шоумена развилась глубокая депрессия. Тогда знаменитость хотел отправить бывшую жену в психиатрическую больницу.

Экс-участник «Дома-2» заявил, что семейное счастье обрел только с Полиной. Сейчас он старается делать все, чтобы ее беременность проходила спокойно. Солнцев очень переживает за мать своего будущего ребенка. Из-аз скандала в семье она выпила немного алкоголя и выкурила сигарету.



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