Посольство США надеется, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу

“Вчера был грустный день для украинских СМИ. В течение 26 лет Kyiv Post был одним из важнейших независимых медиаголосов Украины на любом языке и неутомимым проводником журналистских стандартов. Эта роль остается важной, и мы надеемся, что будет найден способ, позволяющий изданию продолжать выполнять эту роль и в будущем”, – говорится в заявлении посольства в Twitter 9 ноября.

Ця роль залишається важливою, і ми сподіваємося, що буде знайдено спосіб, який дозволить виданню продовжувати виконувати цю роль і в майбутньому. (2/2)

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 9, 2021

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету одесскому бизнесмену, владельцу строительной компании Kadorr Group Аднану Кивану.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается “немедленно” и “на короткое время”.

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. Сотрудники газеты сообщили: они узнали, что уволены, в день, когда Киван объявил о перезапуске издания.

По данным главного редактора издания “Украинская правда” Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и они якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента.

Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что новость о “перезагрузке” работы издания Kyiv Post и его закрытии для этого на месяц стала неожиданностью для Офиса президента.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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