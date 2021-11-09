Кличко: Ни одна наша встреча с Зеленским не проходила в легкой форме. Юмором там не попахивало

Гордон спросил, как проходят встречи Кличко и Зеленского и шутят ли на них участники.

“Нет, у нас серьезные… Кстати, я никогда не задумывался об этом. Ни одна из встреч, которые были, не проходили в легкой форме. Юмором там не попахивало. Они достаточно были серьезные”, – сказал Кличко.

Журналист привел в пример историю одного из свидетелей, согласно которой Кличко однажды заявил президенту: “Ну, меня часто били в голову на ринге, и я многого не понимаю”.

“Это троллинг высшего класса был?” – уточнил Гордон.

“Не-не-не, по-другому было. Хорошо, расскажу вам нюансы. Когда говорят многие вещи, я говорю: “Извините, пожалуйста…” Когда идет манипуляция, чего я очень боюсь. Я не силен в манипуляциях и никогда в это поле не захожу… Действительно, такая фраза была. Она по-другому звучала. “Извините, я могу что-то забыть. Плюс боксерское прошлое: может быть, какие-то провалы в памяти, – но этого я не помню”. Так это звучало”, – пояснил Кличко.

Он подчеркнул, что про “били в голову” не говорил.

“В боксе на самом деле я бил в голову, а не меня”, – отметил чемпион мира по боксу.

Кличко добавил, что до местных выборов в 2020 году Зеленский год с ним не общался, “после выборов коротко пообщались, затем снова пауза была еще раз год”.

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Кличко занимает должность мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что относится к Кличко “с большим уважением”, но считает его публичное поведение неправильным и не понимает, “чего Кличко от него хочет”. “Виталий Владимирович, мне кажется, очень неправильно публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос – что он хочет от меня? Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, – постоянно, спросите! – даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться, потому что мне не хватает времени”, – заявлял президент.

Кличко говорил, что у него нет конфликта с Зеленским, но “периодически возникают обострения”.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год.

После встречи Кличко дал интервью изданию ZN.UA, в котором обвинил власти в “прямом политическом давлении” и сказал, что ответа на вопрос о его причинах от главы государства не получил. ZN.UA отметило, что в разговоре Кличко “обошел острые углы вопроса”, поднималась ли тема будущей имплементации закона о столице, который разделяет должности мэра и главы КГГА.



Дмитрий ГОРДОН

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