 

“УДАР Виталия Кличко” об изменениях в Бюджетный кодекс: У общин должны остаться бюджеты развития

09.11.2021, 18:12, Новости дня
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“Этот законопроект предполагает, что источники финансирования доходов бюджета развития должны быть перенесены в общий фонд бюджета. Это означает, что средства, предназначенные для развития громад, будут тратиться на текущие расходы – фонд заработной платы, содержание и т.д. Проект закона позволяет забирать у громад неиспользованные остатки образовательной государственной субвенции. Таким образом, у местного самоуправления не будет возможности накапливать деньги на дорогостоящие проекты развития”, – считает Палатный.

Он добавил, что законопроект значительно расширяет контрольные функции Министерства финансов и государственных администраций: в случае, если законопроект будет принят, чиновники смогут, например, останавливать бюджетные решения местных советов через суд. В “УДАРе Виталия Кличко” убеждены, что бюджеты развития территориальных общин должны оставаться неприкосновенными.

“Власть не должна вмешиваться в планы развития органов местного самоуправления. Общины лучше знают, на что направлять средства из бюджета развития, и не должны быть зависимыми от центра или судебных решений. Бюджеты развития – это путь к построению сильных общин и повышению благосостояния украинских семей. Именно сильные общины  формируют фундамент сильного государства. Решения власти должны помогать, а не мешать развитию общин”, – подчеркнул Палатный.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/posts/1627009284302465

Контекст:

Законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс Кабмин зарегистрировал в парламенте 15 сентября 20121 года, документ был включен в повестку дня, но с рассмотрения в сессионном зале 20 октября был снят. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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