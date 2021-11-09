Психолог: Фильмы с сексуальными девиациями не влияют на поведение взрослого человека

Если бы фильмы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и секс-девиациями могли вызывать асоциальное поведение граждан, то гомосексуалисты, посмотревшие гетеросексуальную порнографию, могли бы исправиться, сказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Александр Тхостов.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что все законодательство, касательно ограничений показа кинокартин с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и секс-девиациями, уже существует, однако его следует «немного подправить», чтобы у платформ и площадок не было стимула показывать то, что способно оскорбить вкус российских зрителей и повредить их ментальному здоровью.

«Никто из взрослого населения не подвержен каким-то переменам от просмотра контента с сексуальными девиациями или с нетрадиционными сексуальными отношениями, таких людей 0 %. То, что говорят авторы инициативы – полная ерунда. Если бы это было бы не так, то мы бы показывали гомосексуалистам гетеросексуальное порно, и они бы все у нас исправились. Так это не работает, как и в обратную сторону», – говорит Тхостов.

Он убежден, что ограничивать подобные киноленты нет никакой необходимости. А ограничения «18+», которое существует на сегодняшний день, вполне достаточно.

«То ограничение по возрасту, которое существует, достаточно оберегает. У каждого человека есть индивидуальные предпочтения, поэтому если ведомства будут указывать, кто что будет смотреть, то это будет довольно спорный момент. Поэтому по достижении 18-летнего возраста человек сам может выбрать, никак на его поведении или ментальном здоровье просмотренное не отразится», – считает собеседник.

Ранее на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре предложили запретить показ фильмов и сериалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и сексуальными девиациями (педофилией, эксгибиционизмом, садизмом и мазохизмом, причиняющие вред здоровью). Инициативой предлагают дополнить законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».