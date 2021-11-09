 

Вассерман назвал число купивших сертификаты о вакцинации от COVID-19 россиян

09.11.2021, 18:08, Новости дня
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«По крайней мере несколько сот тысяч наших сограждан решили покончить с собой за свои же деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он ответил на вопрос, сколько имеющих сертификаты о вакцинации от коронавируса россиян, не делали настоящую прививку.

Согласно данным опроса, проведенного газетой ВЗГЛЯД, почти 40 % граждан лично знают людей, которые пытались купить сертификат о вакцинации против COVID-19. Всего в опросе приняли участие более 6,2 тыс. человек. По данным на 5 ноября, первым компонентом вакцинировались более 60 млн россиян, а полную вакцинацию прошли более 57 млн граждан.

«Насколько мне известно, за последние полгода Роскомнадзор заблокировал свыше 4 тысяч сайтов, предлагавших поддельные сертификаты о прививках или такие же поддельные ПЦР-тесты. Думаю, что с учетом затрат на организацию такого бизнеса, он, скорее всего, окупается только если выдано несколько десятков фальшивок. То есть, грубо можно предположить, что речь идет примерно о миллионе фальшивок», – рассуждает Вассерман.

С другой стороны, продолжает собеседник, поскольку сейчас есть возможность проверить, действительно ли человек делал себе прививку, стало известно, что по крайней мере у четырех из пятерых заболевших коронавирусом, имеющих сертификат о вакцинации, не было обнаружено специальных маркеров препарата, а значит их документ о прививке скорее всего поддельный.

«То есть, учитывая общее число заболевших, тоже получается, что речь идет о сотнях тысяч человек. Таким образом приходится признать, что по крайней мере несколько сот тысяч наших сограждан решили покончить с собой за свои же деньги. Я не думаю, что такой образ действий можно счесть полезным, и могу только сожалеть о столь изощренном способе самоубийства», – заключил депутат.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что с марта текущего года были удалены или заблокированы более 4 117 ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами.



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