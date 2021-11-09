 

Стало известно о нападении экс-зампреда правительства Ингушетии на врачей в Москве

09.11.2021, 18:08, Новости дня
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Бывший заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Цолоев якобы напал на главврача НИИ глазных болезней в Москве, сообщают СМИ.

Инцидент произошел днем 9 ноября, Цолоев обращался в больницу за помощью, он якобы ударил несколько раз своего лечащего доктора и главного врача, передает «Московский комсомолец».

Отмечается, что экс-чиновнику что-то не понравилось в поведении врачей. Сейчас инцидентом занимается полиция.

Информацию о том, что нападавшим на врачей оказался Цолоев, также подтвердил источник РЕН-ТВ. По этим данным, подозреваемый является пациентом медицинского учреждения.



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