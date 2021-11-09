Завтракайте стоя и добавьте в меню банан: как и что есть утром, чтобы быстро похудеть

Многие диетологи говорят, что привычка пропускать завтрак замедляет обмен веществ, увеличивает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, ускоряет старение. Если завтракать правильно, можно даже без упражнений помочь организму сжигать около 500 лишних калорий в день. Вот несколько советов, как это сделать.

Съесть не менее восьми граммов клетчатки

Завтрак, содержащий не менее восьми граммов клетчатки, является идеальным блюдом для похудения. Утром следует потреблять свежие фрукты и крупы, потому что они содержат много клетчатки. Чашка фруктового смузи на завтрак может дать 11,7 г клетчатки, а тарелка овсянки подарит вам 8 граммов клетчатки.

Завтракать стоя

Если есть стоя, то это не только не вызовет боли в животе, но и поможет сжечь больше калорий. Количество калорий, которые необходимо потребить утром, можно рассчитать, ориентируясь на свой вес и на то, сколько лишних кг нужно сбросить. Утренний прием пищи должен включать от 300 до 500 калорий. Завтракая стоя, можно существенно минимизировать количество калорий. Гастроэнтеролог Сергей Вялов считает, что мы потребляем меньше пищи, когда едим стоя. Однако по поводу того, есть сидя или стоя, нет единогласного мнения. К примеру, японские ученые считают, что есть стоя вредно.

Съесть завтрак в течение одного часа после пробуждения

Регулярный завтрак помогает в снижении риска избыточного веса или ожирения. Но не менее важно и время утреннего приема пищи. В идеале нужно позавтракать в течение шестидесяти минут после пробуждения. Утренний прием пищи помогает поддерживать циркадные ритмы и ускоряет обмен веществ.

Завтрак из хлопьев

Лучший завтрак состоит из хлопьев (овсяных и др.), круп (рис, гречка), а также фруктов и молочных продуктов. Пить лучше всего нежирное молоко. Данный тип завтрака питателен, богат углеводами, минералами, витаминами, имеет низкое содержание жиров. Конечно, те же крупы для многих не очень хороши на вкус. Но здесь на первый план выходит полезность, а не гастрономические изыски. Хотя для создания вкуса можно использовать какие-нибудь полезные добавки, к примеру, мед.

Пить много воды

Каждое утро следует пить воду. После ночи необходимо обеспечить организм достаточным количеством воды для выведения токсинов и сжигания калорий.

Добавить к завтраку банан

Включение данного фрукта в утренний рацион поможет ощутить большую сытость, ведь в банане содержится много крахмала. Также после употребления бананов в организме начинается выработка серотонина, который называют гормоном счастья. Кроме того, банан входит в рейтинг самых полезных фруктов.