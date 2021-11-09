Володин исключил введение дистанционного голосования в Госдуме

Председатель Госдумы отметил, что парламентарии услышали призыв о необходимости вакцинации от коронавируса. На сегодняшний день не привились лишь 15% депутатов, уточнил Володин.

“Остальные либо вакцинированы, либо менее чем шесть месяцев назад переболели”, — сказал спикер.

Большинство сотрудников Аппарата Госдумы также прошли вакцинацию. Не привиты всего 4,6%, сообщил Володин.

По его словам, сотрудники услышали призыв к вакцинации и осознали ответственность. Нереально исполнять обязанности, если ты не вакцинирован, подчеркнул председатель ГД.

Володин напомнил парламентариям, что речь идет об ответственности, и в таких ситуациях начинать нужно с себя.