Страховые компании начали аннулировать медицинские полисы, выданные противникам вакцинации

Страховые компании во всём мире начали пользоваться своей законной возможностью аннулировать полис, если его обладатель принципиально выступает против вакцинации.

Как отмечают обозреватели, в каждом таком случае страховщики ссылаются на норму, позволяющую аннулировать страховку, если клиент намеренно повышает вероятность наступления страхового случая. В то же время если у человека есть объективные противопоказания к вакцинации, в услугах страхования жизни и здоровья ему не откажут.

“Если человек, например, страхует здоровье, а затем отпиливает себе ногу бензопилой и обращается за выплатой, то логично, что ему откажут. То же самое и с вакцинацией – право тяжело переносить болезнь гарантировано каждому человеку, но никто не обязан покрывать убытки, если это его добровольный выбор”, – пояснил источник в одной из компаний.

Даже если полис не был аннулирован, в выплате по нему могут отказать уже постфактум, если ущерб был связан с COVID-19, а владелец оказался антипрививочником. Страховые фирмы также усилили проверки перед оформлением новых страховок.

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