 

Страховые компании начали аннулировать медицинские полисы, выданные противникам вакцинации

09.11.2021, 17:31, Разное
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Страховые компании во всём мире начали пользоваться своей законной возможностью аннулировать полис, если его обладатель принципиально выступает против вакцинации.

Как отмечают обозреватели, в каждом таком случае страховщики ссылаются на норму, позволяющую аннулировать страховку, если клиент намеренно повышает вероятность наступления страхового случая. В то же время если у человека есть объективные противопоказания к вакцинации, в услугах страхования жизни и здоровья ему не откажут.

“Если человек, например, страхует здоровье, а затем отпиливает себе ногу бензопилой и обращается за выплатой, то логично, что ему откажут. То же самое и с вакцинацией – право тяжело переносить болезнь гарантировано каждому человеку, но никто не обязан покрывать убытки, если это его добровольный выбор”, – пояснил источник в одной из компаний.

Даже если полис не был аннулирован, в выплате по нему могут отказать уже постфактум, если ущерб был связан с COVID-19, а владелец оказался антипрививочником. Страховые фирмы также усилили проверки перед оформлением новых страховок.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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