 

Саша Черно на день рождения мужу подарила стриптизерш

09.11.2021, 17:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-участница проекта «Дом-2» Саша Черно подарила сделала своему мужу Иосифу Оганесяну на день рождения неординарный подарок. По случаю 30-летия она заказала для него стриптизерш.
5 ноября Иосифу Оганесяну исполнилось 30 лет. Бывший участник телестройки планировал устроить тихий семейный вечер и провести время в домашней обстановке. Однако Саша Черно организовала грандиозный праздник. На мероприятие она пригласила коллег и друзей. Торжество прошло в загородном доме, который был украшен по случаю праздника. Самого Иосифа Оганесяна приятно удивило произошедшее.

Позже блогер пояснил о своих впечатлениях. Вместе с друзьями он вспоминал об участии в реалити-шоу и о прошлой любви. Все, кто присутствовал на дне рождении, веселились и смеялись. Не обошлось без экстравагантных подарков и сюрпризов. Один из них Оганесяну приготовила его супруга. Она заказала для мужа стриптизерш. Именинник попросил подписчиков оценить подарок Саши Черно. Он заявил, что ему до сих пор после мероприятия снятся страшные сны.

В комментариях к публикации фанаты отметили, что у жены Иосифа Оганесяна очень хорошо развита фантазия. Некоторые написали, что подарок является очень хорошим, пишет портал «Глобал.МСК».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Дадут ли стратегическому инвестору Апраксина двора зеленый свет?

02.06 / Мнение: Год протестов имени Джорджа Флойда

21.09 / Американский художник предложил построить в США мавзолей и увезти туда тело Ленина

02.04 / «Мама, только не говори никому, спасателей до сих пор нет»

14.12 / Мнение: Протесты и задержания в Минске. 13.12.2020

02.09 / Церемония подъёма флага в школах будет проводиться отдельно для каждой смены

15.10 / Мнение: Перегрузка медсистемы в России, критическая черта и вакцина от малярии

06.08 / Мнение: Мне нравится запах напалма по утрам

15.04 / Мнение: Мы выиграли, Америка проиграла

30.08 / Как и с чем комбинировать принты дамам за 50, чтобы не выглядеть старше: советы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonli[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика