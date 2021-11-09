Саша Черно на день рождения мужу подарила стриптизерш

Экс-участница проекта «Дом-2» Саша Черно подарила сделала своему мужу Иосифу Оганесяну на день рождения неординарный подарок. По случаю 30-летия она заказала для него стриптизерш.

5 ноября Иосифу Оганесяну исполнилось 30 лет. Бывший участник телестройки планировал устроить тихий семейный вечер и провести время в домашней обстановке. Однако Саша Черно организовала грандиозный праздник. На мероприятие она пригласила коллег и друзей. Торжество прошло в загородном доме, который был украшен по случаю праздника. Самого Иосифа Оганесяна приятно удивило произошедшее.

Позже блогер пояснил о своих впечатлениях. Вместе с друзьями он вспоминал об участии в реалити-шоу и о прошлой любви. Все, кто присутствовал на дне рождении, веселились и смеялись. Не обошлось без экстравагантных подарков и сюрпризов. Один из них Оганесяну приготовила его супруга. Она заказала для мужа стриптизерш. Именинник попросил подписчиков оценить подарок Саши Черно. Он заявил, что ему до сих пор после мероприятия снятся страшные сны.

В комментариях к публикации фанаты отметили, что у жены Иосифа Оганесяна очень хорошо развита фантазия. Некоторые написали, что подарок является очень хорошим, пишет портал «Глобал.МСК».