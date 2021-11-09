Кличко: Если меня снимут с должности главы КГГА, я однозначно буду бороться. С подключением внешнего фактора

“Есть статьи 140 и 146 Конституции Украины, где прописано, что избранный киевлянами киевский городской голова должен быть назначен главой Киевской городской администрации. То есть если снимают – это нарушение Конституции – ключевого закона Украины. А президент – не будем забывать – гарант Конституции. Так что на самом деле я надеюсь, что таких вещей не будет происходить”, – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что надеется на грамотных юристов в команде президента, которые подсказали ему, “что этого нельзя делать”.

При этом, по словам мэра Киева, руководство государства рассматривает несколько вариантов снятия его с должности: если план увольнения “волевым решением” президента не проходит, то сделать это попытаются с помощью парламента.

“Сейчас собираются проводить [через Верховную Раду] закон про столицу, который якобы даст возможность [меня уволить]… Но он тоже будет нарушать статью Конституции. То есть уже не президент будет [увольнять], а хотят сделать через парламент. Под видом децентрализации, реформ и так далее”, – рассказал Кличко.

По его мнению, назначение на должность главы КГГА другого человека может привести к двоевластию в городе.

“Можете себе представить: когда два водителя в одной машине, которая движется, начинают дергать за руль: один – в одну, другой – в другую сторону… Есть очень большая опасность, что эта машина далеко не проедет. До первого перекрестка. И закончиться может трагически. Это может нарушить систему управления в городе”, – считает Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что, если его вдруг снимут с должности главы КГГА, “сдаваться ни в коем случае не будет” и “однозначно будет бороться”.

“Буду всеми своими методами, силами доводить неправоту. Возможностей у меня достаточно много. С подключением и внешнего фактора… Если мы задекларировали европейское направление развития, если мы задекларировали направление в Европу и мы хотим быть европейской страной, европейским городом, то должны быть европейские стандарты. А разрушение местного самоуправления, которое является базисом демократии, я считаю, – это очень грубое нарушение. И в этом случае я буду бороться. Если кто-то думает, что Кличко опустит руки, они ошибаются”, – заявил городской голова.

По его мнению, на Банковой разрабатывают все эти сценарии, поскольку очень хотят руководить столицей.

“Есть старая пословица: еще, по-моему, Наполеон сказал: “Кто владеет Парижем, владеет Францией”. В данном случае огромное желание руководить столицей. Ну, были выборы местные, и представитель “Слуги народа” принимал участие в данных выборах. По-моему, пятое место занял. Шанс был… Но киевляне не доверили, не дали такое право”, – сказал он.

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. В сентябре того же года Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года приняла в первом чтении законопроект №2143-3 “О городе Киеве – столице Украины”. Он предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который “будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти”.

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор.

В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на “залетного ставленника”. В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.

20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом. Нардеп от “Слуги народа”, член этого комитета Виталий Безгин считает, что Рада рассмотрит законопроект в конце ноября.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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