 

В COVID-реанимациях в Украине находится 3,6 тыс. пациентов – Ляшко

09.11.2021, 17:18, Новости дня
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“Сейчас мы имеем наибольшее количество выделенных коек под COVID-19 – 76 401, из них занято 51 926 коек. На реанимационных койках пребывает 3649 пациентов”, – сказал он.

Министр также прокомментировал рекордную суточную смертность, которую зафиксировали в стране 8 ноября – 833 человека.

“Можем констатировать, что текущая смертность в Украине в 1,5-2 раза меньше пиковых значений 2021 года в отдельных европейских странах. Стоит также понимать, что смертность является отложенным показателем и может продолжать расти в течение двух-трех недель после стабилизации заболеваемости”, – объяснил Ляшко.

Он также призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса и соблюдать масочный режим даже тем, у кого есть прививки от COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял Ляшко 11 октября.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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