 

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы – Минздрав Украины

09.11.2021, 17:18, Новости дня
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“На прошлой неделе [1–7 ноября]в Украине с коронавирусной болезнью госпитализированы 34 333 человека, из которых 31 277, или 91,1%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины”, – говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что вакцинация предотвращает тяжелое течение заболевания.

“Лучшая защита от коронавирусной болезни выстраивается через 14 дней после прививки второй дозой вакцины […] По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди, получившие две дозы антиковидной вакцины, в пять раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации с COVID-19 и смерти от этой болезни, чем непривитые”, – сообщили в ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1992368450926250

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 9 октября в Украине первую дозу вакцины получили более 11,5 млн человек, две – более 8 млн.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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