 

“Я даже его телефона не знаю”. Актер “Квартала 95” Великий рассказал, что Зеленский не поздравляет его с днем рождения

09.11.2021, 17:18, Новости дня
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Он упомянул об этом, отвечая на вопрос, следит ли Зеленский за творчеством “Квартала”. 

“Владимир Александрович смотрит номера хотя бы про себя, которые ты делаешь? Ты ему сбрасываешь их?” – спросила Бацман. 

“Я даже его телефона не знаю”, – сказал Великий, уточнив, что у него остался старый номер Зеленского, но нет нового. 

По словам актера, после избрания Зеленского президентом он виделся с ним “четыре или пять раз”. 

“Это был концерт “Квартала” (он приезжал на концерт), это была Ялтинская конференция, которая проходит в Киеве, и это было в этом году на День Независимости на стадионе. Мы там были практически всем актерским составом “Квартала”, и Вова зашел в гости. Где-то, наверное, еще мы пересекались один раз”, – рассказал актер.

Журналистка спросила у Великого, поздравлял ли его Зеленский с днем рождения в июне. 

“Нет. Он меня… В “Квартале” [на дни рождения] у нас каждый, скажем так, проставлялся. У нас была переговорная комната. Конечно, если он в этот день был в офисе, он приходил. И он, и [директор студии “Квартал 95″, сейчас первый помощник президента Украины] Сережа Шефир, и все авторы, и бухгалтерия, и юротдел – все собирались… Тогда он поздравлял. Но чтобы он мне позвонил и поздравил с днем рождения – наверное, мы не настолько плотно общались”, – сказал Великий. 

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии “Квартал 95”.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. “Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени”, – сказал он в сентябре 2019 года. 

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова с 23-го по 27 октября, Зеленский вновь победил бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время. В первом туре за него готовы проголосовать 18,7% респондентов, на втором месте с 12,7% голосов Порошенко. Во втором туре Зеленского поддержало бы 55,6% опрошенных, Порошенко – 44,4%. При этом Зеленский и Порошенко – лидеры президентского антирейтинга.

Опрос, проведенный Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group с 23 октября по 2 ноября, показал, что рейтинг Зеленского снизился, но во втором туре выборов он по-прежнему победил бы любого оппонента. 


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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