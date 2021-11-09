Дума одобрила в первом чтении законопроект о правовом статусе таунхаусов

Госдума приняла в первом чтении поправки правительства, разграничивающие в законодательстве понятия «дом блокированной застройки» (таунхаус) и «многоквартирный дом».

Изменения в Градостроительном и Жилищном кодексе предусматривают определение понятий «многоквартирный дом» и «дом блокированной застройки», которые необходимы для более точного и полного правового регулирования жилищных и градостроительных правоотношений и возникающих спорных вопросов, передает ТАСС.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроект позволит устранить правовой пробел, возникший в жилищном законодательстве, и защитит права собственников.

Как указал глава профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, «участие таких домов в региональных программах капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сейчас невозможно». «После внесения соответствующих уточнений в законодательство дома блокированной застройки могут быть включены в такие программы», – отметил он.

Блокированная застройка представляет собой жилой дом, имеющий одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами. У застройки такого типа должно быть не более трех этажей при общем количестве совмещенных домов не более десяти. Каждый из домов-блоков должен предназначаться для проживания одной семьи и иметь общую стену без проемов с соседними домами. На российском рынке загородной недвижимости этот тип застройки называется таунхаус.

Блокированная застройка имеет несколько юридических особенностей, ввиду которых занимает промежуточное правовое положение между частным и многоквартирным домом.

По существующему законодательству, застройщики должны юридически выделять отдельный земельный участок под каждым блоком. Для проживающих в таких домах отдельно выделенный в собственность участок не всегда необходим, но его оформление создает дополнительные издержки для застройщика. Впоследствии это дробление может создать сложности при управлении жилым фондом из-за необходимости эксплуатации общих коммуникаций, которые проходят через несколько частных земельных участков.