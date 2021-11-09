 

Путин обсудил итоги нерабочих дней с Совбезом

09.11.2021, 17:14, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обсудил меры для борьбы с коронавирусом, а также итоги введения режима нерабочих дней.

В совещании также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, — это выходные дни, которые только что закончились, и что предполагается сделать в ближайшее время», – передает слова главы государства ТАСС.

Собянин ранее заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Он также  сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений.

Глава Минздрава доложил, что в нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек.



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