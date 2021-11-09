Генпрокуратура поддержала идею записи на свидания в колониях через «Госуслуги»

Генеральная прокуратура поддержала идею о внедрении записи через «Госуслуги» на свидания с арестованными, сообщил представитель ведомства Антон Давыдов.

«Что касаемо введения на Портале госуслуг электронной очереди, то Генеральная прокуратура всецело поддерживает эту инициативу. Поскольку будет исключен в большей степени коррупциогенный фактор от того, когда запись производится не на портале», – цитирует Давыдова РИА «Новости».

Он добавил, что в среднем люди стоят по несколько часов для записи на свидания в пенитенциарных учреждениях, а не 45 минут, о которых говорит ФСИН.

Давыдов предложил ФСИН подумать над увеличением числа комнат для свиданий, при этом необходимо сделать разные комнаты. Одни нужны для адвокатов и следователей, другие – для родственников и близких.

«Генеральная прокуратура сейчас подключится должным образом. Будем взаимодействовать с ФСИН, чтобы понимать, в чем проблема, чтобы надзирать и помогать должным образом», – заключил представитель ведомства.