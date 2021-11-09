 

Вейперы vs адепты табака: у кого выше риск инсульта и в каком возрасте

09.11.2021, 17:04, Разное
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Чтобы оценить связь между различными видами курения и риском инсульта, ученые Медицинской школы центра Маунт-Синай проанализировали медкарты около 80 тысяч американцев, которые перенесли инсульт с 2015 по 2018 годы и были курильщиками. Результаты исследования были представлены в ходе ежегодной конференции Американской кардиологической ассоциации.

Большинство участников курили обычные сигареты (60,9%), 9,7% предпочитали электронные системы нагревания, еще 39,3% курили и сигареты, и вейпы. При ожидаемо более частых инсультах среди «традиционных» курильщиков ученые обнаружили, что вейпинг на 15% повышает риск развития этого опасного состояния в возрасте около 48 лет (при курении табачных изделий риск инсульта приходится в среднем на 59 лет).

Исследование также показало, что у женщин любого возраста вероятность инсульта при использовании вейпов выше по сравнению с курением табачных сигарет — 36,3% против 33,9%.

Правда ли, что вейпы на 95% безопаснее сигарет? 

Спойлер: увы, это миф. На самом деле все гораздо серьезнее. 

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Ученые предположили, что химические соединения, содержащиеся в электронных системах нагревания, могут вызывать повреждение кровеносных сосудов и ослаблять  их, что в конечном итоге приводит к атеросклерозу.

«Вполне вероятно, что воздействие этих веществ в более молодом возрасте может вызвать необратимое повреждение сосудов по всему телу и в мозге. Очень важно, чтобы молодые люди понимали, что электронные сигареты не являются безопасной альтернативой курению, и лучший способ сохранить здоровье мозга и избежать инсульта — это полный отказ от любой никотиновой продукции», — сообщили авторы исследования.

Ранее шведские ученые обнаружили, что курение никотиносодержащих вейпов вызывает моментальные краткосрочные изменения в сердечно-сосудистой системе. Спустя 15 минут после курения в среднем на 23% увеличивается количество мелких тромбов, и этот показатель стабилизируется спустя час после затяжек. Возрастает и частота сердечных сокращений и повышается артериальное давление — с 108 мм рт.ст. до 117 мм рт. ст.



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