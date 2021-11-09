 

В Новой Москве произошла очередная драка с участием лиц ***ской национальности

09.11.2021, 16:51, Разное
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В поселении Троицкое, расположенном на территории Новой Москвы, произошла очередная массовая драка, зачинщиками которой выступила группа лиц ***ской национальности.

Как указывают очевидцы, группа лиц из предположительно семи человек с ***ской внешностью и ярко выраженным ***ским акцентом начали приставать к группе девушек, находившихся на детской площадке одного из домов Троицка. Девушки выражали явное нежелание общаться, однако лица ***ской национальности продолжали к ним приставать. К девушкам подошли молодые люди ***янской национальности, после чего завязалась словесная перепалка. В один момент лицо ***ской национальности бросилось с кулаками на лицо ***нской национальности, после чего лица ***ской национальности поступили аналогичным образом. Очевидец потасовки вызвал полицию, однако к моменту её прибытия лица ***ской национальности уже скрылись.

По словам одного из потерпевших, Ивана Белоусова, он и двое его друзей собирались погулять со своими девушками, и договорились встретиться на детской площадке. Когда они туда пришли, то увидели, что к их девушкам пристают лица ***ской национальности. По словам потерпевшего, они спокойно попросили оставить их девушек в покое, после чего в их адрес посыпались оскорбления, а один из пристававших напал на его друга.

УВД города Москвы по ТиНАО уже возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство» и объявило в розыск устроивших драку лиц.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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