 

Ученые рассказали, почему пилотируемые полет и высадка на Юпитер невозможны

09.11.2021, 16:48, Новости дня
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В будущем люди полетят и высадятся на Марс, Венеру и даже на Меркурий. Однако такой же полет на Юпитер невозможен, напоминают ученые. Хотя бы по той причине, что высаживаться-то некуда.

Просто у Юпитера нет твердой поверхности. Если вы опуститесь на нулевую отметку в нижних слоях атмосферы, то просто окажетесь в чрезвычайно густом газе, в котором тут же начнете тонуть.

Проблема еще и в том, что у Юпитера невероятно сильная гравитация. Еще большая только у Солнца. Таким образом, любой корабль будет пойман как в ловушку, и при всем желании не сможет вырваться обратно на орбиту газового гиганта. По крайней мере, сегодня в распоряжении человечества нет настолько мощных ракетных двигателей, чтобы обеспечить нужную скорость со старта.



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