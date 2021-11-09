“После таких вопросов у меня снова начнутся обыски”. Кличко ответил, будет ли баллотироваться на следующих президентских выборах

“Многие думают, что стать президентом – это привилегия. Многие не понимают, что это на самом деле колоссальный вызов и каторга. Ты сам себе не принадлежишь, ты постоянно находишься в этом напряжении: вызовы, которые внутри страны, внешняя ситуация…” – сказал он, отвечая на вопрос о президентских амбициях.

Журналист предположил, что быть мэром столицы сложнее, чем президентом страны, и спросил, прав ли он в этом предположении.

“Ну, хорошая закалка, я вам хочу сказать. Прав – знаешь в чем? Потому что ты и глава парламента, который в городе Киеве есть, и глава администрации, ты мэр города”, – отреагировал Кличко.

Гордон спросил, будет ли Кличко баллотироваться в президенты Украины на выборах в 2024 году.

“Дима, вот после таких вопросов у меня снова начнутся обыски. – сказал городской голова Киева. – Сказать, что я вот очень желаю президентом стать – это будет неискренне. Если нужно будет… Я уверен, что если нужно будет, то я приму решение. А так – чтобы желание “я вот хочу стать”, для удовлетворения своих личных амбиций… Один знакомый сказал мне такую интересную вещь: “Ты можешь представить, сколько президентов стран есть в мире? Мы даже не знаем их имена. Сколько мэров есть в мире… Тысячи. Тоже их не знаем. А сколько чемпионов мира в тяжелом весе – мы всех их можем перечислить по пальцам. Каждый знает их имена”. Поэтому удовлетворять какое-то свое личное эго мне не имеет смысла”.

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Следующие очередные президентские выборы должны пройти в 2024 году.

Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

В 2021-м году его несколько раз спрашивали о президентских амбициях. В мае мэр отметил, что до следующих президентских выборов еще больше трех лет и за это время “может политически столько воды уйти, что говорить об этом [рано]”. “Я работаю с утра до вечера с одной целью: я хочу жить по тем же стандартам, по которым жил в Германии или в США. Я знаю, что такое стандарты – не из газет, не из телевидения – я чувствую это и делаю все, чтобы Киев был европейским городом и Украина была европейской страной”, – сказал он тогда.

В начале октября Кличко на подобный вопрос ответил, что “это все разговоры” и он нигде не озвучивал таких намерений, а в конце того же месяца сказал, что вокруг этого вопроса много спекуляций. “Журналисты шутят и начинают спекулировать – [президент Украины Зеленский] Владимир Александрович начинает нервничать. А потом правоохранители приходят и начинают рассказывать о какой-то коррупции”, – заявил мэр.

Весной в ряде коммунальных предприятий Киева (в частности, в “Киевзеленстрое” и “Киевавтодоре”), а также в департаментах КГГА проходили обыски в рамках различных уголовных производств, в том числе о коррупции.

Кличко заявил, что в его команде “нулевая толерантность к коррупции” и что обыски напоминают ему “какие-то налеты”. Он предположил, что главная причина массовых обысков – самостоятельность киевской власти и невыполнение указаний Офиса президента. “Тем, кто хочет меня, так сказать, “потренировать”, скажу: я тренировался, еще когда вы в школу ходили. Поэтому нахожусь в отличной форме”, – подчеркивал мэр.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что обыски не связаны с политикой. По его информации, там выявлены махинации “на десятки миллионов гривен” и “построена вредоносная теневая система”.

В СМИ звучала версия, что одна из вероятных причин атаки на Кличко – его потенциально высокий результат на президентских выборах 2024 года.

На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что относится к Кличко “с большим уважением”, но считает его публичное поведение неправильным и не понимает, “чего Кличко от него хочет”. “Виталий Владимирович, мне кажется, очень неправильно публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос – что он хочет от меня? Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, – постоянно, спросите! – даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться, потому что мне не хватает времени”, – заявлял президент.

Кличко утверждает, что у него нет конфликта с Зеленским, но “периодически возникают обострения”.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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